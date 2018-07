publié le 24/12/2017 à 07:41

Casser les codes, c'est le credo de Yseult. De la musique à la mode, il n'y a qu'un pas pour cette artiste de 23 ans, passée par le plateau de Nouvelle Star avant de se refaire un prénom autour de sa communauté. Cette dernière est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et Twitter où Yseult délivre des discours inspirants où elle appelle à l'acceptation et au dépassement de soi mais aussi à l'indulgence envers soi-même et à la sincérité en toutes circonstances.



Un discours qui fait du bien dans ces mondes virtuels où l'on a tendance à enjoliver la réalité pour mieux se faire liker. Yseult n'est pas de ces gens là et maîtrise l'auto-dérision comme personne.

Cette année, on a pu entendre sa voix pop dans des free style groovy, apercevoir sa silhouette dans des publicités pour la marque britannique ASOS et, bonne nouvelle, la jeune artiste vient de signer un contrat avec l'agence de mannequins The Claw. Il n'en fallait pas plus pour décider d'une nouvelle entrevue avec Yseult, le temps de revenir sur cette année riche en projets et en découvertes de soi.

Je suis fière de mon parcours et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin Yseult, artiste et mannequin





Girls : Tu as dévoilé de nouveaux sons, tu étais partout dans le métro parisien pour des campagnes de pub ASOS... Comment as-tu vécu cette année et qu'en retiens-tu ?

Yseult : J'ai vécu cette année comme une épreuve et aussi comme l'une des plus grosses transitions de ma vie. Je me suis beaucoup remise en question et j'ai trouvé des réponses dans le sport, le mannequinat et la musique. Je retiens que du positif, de beaux projets s'ouvrent à moi. Je suis fière de mon parcours et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin.



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, notamment dans l’industrie musicale avec le hashtag #MeNoMore par exemple… Quel regard, en tant qu’artiste de cette industrie, portes-tu sur cette libération de la parole ?

En tant que jeune artiste féminine il est délicat pour moi de débattre sur un sujet aussi épineux. Je ne suis pas sûre d'avoir les bons mots pour exprimer mes sentiments mais il est évident que ces femmes ont beaucoup de courage.



D’un point de vue personnel, est-ce qu’il y a un apprentissage que tu aimerais partager en bilan de cette année ?

Je me rends compte que lorsque je pense ne plus avoir d'énergie, lorsque que je pense être à terre, il y a toujours une petite voix qui réussit à me remettre sur pieds. Je me suis vue rebondir et renaître toute seule comme une grande et repartir de plus belle. Je suis très fière de mon mental.



Un souhait personnel pour 2018 ?

Être une artiste avec un grand A, dans la musique et la mode. J'aime être polyvalente et faire les choses jusqu'au bout.



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?

S'aimer les uns les autres, ma réponse est-elle utopique ?