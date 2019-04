publié le 09/04/2019 à 18:08

Vous le savez sûrement, les écrans stimulent l'esprit et veiller tard avec son smartphone dans son lit n'est pas vraiment une bonne idée quand on veut s'endormir facilement. Mais dans cet article, on n'a pas envie non plus de vous faire la morale. Si l'heure du coucher est pour vous le seul moment où vous êtes au calme pour envoyer des textos à vos proches, vous inspirer de belles images sur les réseaux sociaux, qui sommes-nous pour vous dire d'arrêter ?



Non, dans cet article, nous avions plutôt envie de vous parler des gestes simples à effectuer dès votre retour du travail par exemple pour vous assurer de bien terminer votre journée sans trop vous prendre la tête avec les "je dois faire ceci et je dois faire cela". L'idée est de marquer une transition entre le moment de votre vie consacrée à votre activité professionnelle et celle consacrée aux loisirs et à l'intime.

Étirer son corps, prendre conscience du positif dans sa vie ou encore s'aérer l'esprit ne sont pas toujours des habitudes facile à mettre en place dans son quotidien. Pourtant, vous le verrez, elles ne prennent pas tant de temps que cela pour un maximum d'efficacité prouvée. Le secret étant : n'oubliez pas de faire comme bon vous semble et de garder à l'esprit que ce type d'articles existe pour vous inspirer et non pour que vous vous laissiez guider les yeux fermés.

1. Exprimer (au moins) trois gratitudes

Que votre journée ait été une merveille ou un enchaînement de frustrations, pensez, dès votre retour chez vous, à prendre quelques secondes pour inspirer profondément et exprimer au moins trois faits qui vous rendent heureuse.



"Merci pour ce toit qui me protège, merci pour les croissants chauds offerts par ma collègue ce matin, merci pour la chaleur des rayons du soleil à la pause déjeuner". Vous verrez, après quelques semaines de pratique, vous allez sentir la différence : chaque jour, vous serez plus à l'écoute de ces petits moments simples de bonheur.

2. Prendre le temps de ralentir

Le quotidien peut être marqué par une pression avec laquelle il est parfois difficile de cohabiter. On vous demande de gérer des urgences, de rendre des travaux à une heure précise ou encore de répondre à des demandes diverses et variées... Alors de retour chez vous, dans votre cocon, il est essentiel de briser ce rythme effréné pour ralentir et pouvoir, ainsi, mieux vous écouter.



Comment faire ? Pratiquez n'importe quelle activité qui vous fait du bien et ne vous demande pas de réagir au quart de tour. Des mouvements de yoga, une boisson chaude, un bon roman, des exercices de respiration comme de la cohérence cardiaque... Pensez cet instant comme un moment qui n'appartient qu'à vous, loin du flot d'informations recraché par les réseaux sociaux par exemple.

3. S'aérer le corps et l'esprit

Si le temps (aussi bien du point de vue de la météo que de la durée) vous le permet, profitez d'un parc, d'un petit bois, d'une plage ou d'un jardin pour sortir et être au contact de la nature. Le tout sans distraction. À la clé : une vie plus apaisée et moins de stress en seulement vingt à trente minutes par jour, selon une étude de l'université du Michigan.

4. Nettoyer son corps des mauvaises énergies

Pour les personnes adeptes de la douche du soir, et non pas du matin, voici un rituel qui pourrait vous aider à, littéralement, nettoyer votre corps des mauvaises énergies. Lorsque vous prenez votre douche (ou votre bain), imaginez que vous vous débarrassez de toutes les mauvaises énergies que vous avez accumulées pendant la journée.



La remarque méprisante d'un collègue, un regard trop appuyé à votre encontre de la part d'un inconnu dans le bus, une dispute entre deux passantes... Bref, tous ces moments négatifs qui ne vous appartiennent pas et dont vous souhaitez vous débarrasser. Frottez avec énergie votre corps et laissez partir ces mauvaises pensées dans les tuyaux de votre salle de bain.



Libre à vous d'ajouter à ce rituel une ambiance particulière comme de la musique, des bougies ou de l'encens par exemple.

5. S'offrir du temps pour soi

La vie est pleine d'obligations. Une fois chez vous, profitez de ce temps pour faire ce qu'il vous plaît. Chanter des chansons d'amour, regarder une comédie romantique, cuisiner une tarte aux pommes, lire une bande-dessinée, écrire un poème, jouer aux jeux vidéo... Ne vous interdisez rien. Amusez-vous.



Après seulement, revenez à vos occupations si nécessaire : s'occuper des factures, ranger votre dressing ou encore répondre à des mails.

6. S'étirer avant d'aller dormir

De la même manière que s'étirer est important au réveil, le faire avant de dormir l'est tout autant. Pas besoin de maîtriser les inversions au yoga ou de savoir faire le grand écart pour vous étirer correctement. Suivez votre instinct, votre corps sait ce dont il a besoin pour vous soulager d'une longue journée passée debout ou, au contraire assise devant un ordinateur. Vous voilà prête pour passer une bonne nuit.