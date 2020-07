Sexe : pourquoi il ne faut plus utiliser le mot "préliminaires"

publié le 12/07/2020 à 20:00

"Tout acte sexuel, pour moi, n'est pas forcément lié à la pénétration". Dans le troisième épisode des Françaises au Lit, Céline, 36 ans, raconte comment elle a lentement pris conscience que sa définition de "faire l'amour" était basée sur le triptyque traditionnel : "caresses, pénétration et orgasme".

C'est seulement il y a sept ans que sa vision a été bouleversée. Après une rupture amoureuse, elle s'est ouverte à d'autres corps, et à d'autres pratiques. Depuis, cette Parisienne qui se considère comme "libertine" a une tout autre vision du rapport sexuel et en particulier de ce que la société considère comme "les préliminaires", "c'est-à-dire la fellation, le cunnilingus ou les caresses", détaille-t-elle.

Pour elle, ces gestes sont aussi importants que la pénétration, acte sexuel pourtant présenté par la société comme le Graal de la sexualité, le "passage obligé" qui va faire qu'une rencontre physique entre des individus va pouvoir se voir définir comme rapport sexuel.

"Les gens ont une vision préconçue du rapport sexuel avec une idée qu’il n'existe que s’il y a pénétration", confirme la sexologue Axelle Romby. Pour elle, il convient de déconstruire cette idée afin de "considérer que le rapport est un moment d’intimité qui met en jeu un moment de plaisir sexuel avec des contacts notamment, mais pas uniquement, sur le sexe".

À partir du moment où l'on se regarde dans un état d'ouverture de corps, c'est déjà faire l'amour Elody, 41 ans





De son côté, Elody, 41 ans considère qu'il faut tout repenser. "À partir du moment où l'on se regarde dans un état d’ouverture de corps, c’est déjà faire l’amour. S’offrir un massage, c’est déjà faire l’amour", estime cette adepte du tantra qui peine parfois à sortir avec ses partenaires du fameux trio "préliminaires, pénétration, orgasme (masculin)". Celui-ci est souvent dicté par le modèle de la pornographie et de la représentation des rapports sexuels qui y sont décrites.

> Les Françaises au lit - Faire l'amour Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 18/07/2019

Danielle, 75 ans, raconte, elle, qu'une simple caresse au niveau de son sexe peut suffire à la faire jouir. Pourquoi donc parler de "préliminaires" quand on sait que ce n'est pas forcément la pénétration qui permet aux femmes d'atteindre l'orgasme ? Ce mot implique que l'on prépare le corps (notamment celui des femmes) à être pénétré pour le propre plaisir de l'homme. Il s'agirait alors d'une vision de la sexualité centrée sur l'homme et son plaisir sexuel à lui uniquement.

Démystifier les rapports sexuels

"Dans l’utilisation du mot préliminaire, on a un problème", estime de son côté Axelle Romby dans le podcast Les Françaises au lit. "À partir du moment où l'on considère l’ensemble des autres pratiques qui sont des préliminaires, ça amène l’ensemble de ces pratiques à la pénétration, c’est un peu la figure imposée du patinage artistique."

"Pour moi il n'y a pas de préliminaires", illustre Elody. "On se connecte, on rentre dans une intimité, ce n'est pas la pénétration qui est la sexualité ou faire l’amour. Il y a tellement d’espaces possibles ne serait-ce que par le regard, le toucher, le massage, des espaces de découvertes qui me plaisent."

Ces interrogations sur l'usage du mot "préliminaires" et de la pratique de la pénétration ne constituent pas uniquement des batailles de vocabulaire et des revendications féministes. Elles permettent également aux femmes comme aux hommes, en démystifiant l'acte sexuel et en sortant des schémas imposés, de trouver leurs propres façons de prendre du plaisir. "Je suis contente d’avoir rencontré et discuté avec plein de personnes", témoigne Céline, "et d’avoir osé casser ce schéma pour trouver ma façon à moi de faire l’amour".