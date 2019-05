publié le 30/05/2019 à 15:30

À l'âge de 10 ou 11 ans, Alix trouve dans sa chambre un cadeau de sa mère : Le Dico des filles, un ouvrage qui aborde de nombreux sujets liés à l'adolescence. Le baccalauréat, la majorité mais aussi des sujets sur la sexualité comme l'avortement ou les infections sexuellement transmissibles. Grosse lectrice, Alix dévore l'ouvrage en quelques jours et en ressort "un peu choquée", raconte-t-elle dans l'épisode 1 du podcast Les Françaises au lit, tiré d'un documentaire diffusé sur Téva.



Une décennie plus tard, cette étudiante vivant à Rennes, porte un regard sans jugement sur ce cadeau maternel. "On n'a pas eu de vraie conversation mère-fille" au sujet de la sexualité, raconte-t-elle dans le podcast. Mais Le Dico des filles était alors une manière pour elle de transmettre sans avoir recours au dialogue.

Selon la sexologue Claire Alquier, il est évident que parler de sexualité à ses enfants n'est pas toujours facile. Dans Les Françaises au lit, elle explique d'abord qu'il ne faut pas "culpabiliser quand on ne sait pas comment faire" mas plutôt "trouver des ressources" adaptées à l'âge des enfants et à leurs questionnements.

Des livres, dessins animés ou associations de quartier

"Je suis convaincue que tout peut se dire avec les bons mots", note Claire Alquier qui préconise alors aux parents les plus pudiques de se tourner vers des œuvres culturelles (comme des livres, des dessins animés) des sites internet (tels que Onsexprime.fr) ou des personnes ou organisations extérieures (le planning familial, des associations de quartier) pour garantir à leurs enfants une éducation à la sexualité saine et ouverte.



Pour aller plus loin :

- Le Guide du zizi sexuel, Hlène Bruller et ZEP, éditions Glénat, septembre 2001, 100 pages, 10,50 euros, dès 9 ans

- Balthazar et Comment sont faits les bébés ?, éditions Hatier jeunesse, octobre 2014, 40 pages, 12,75 euros, dès 4 ans

- Le clitoris, un court-métrage animé et ludique réalisé par Lori Malépart-Traversy

- Viva la vulva, un documentaire sur le sexe féminin, disponible gratuitement sur ARTE