publié le 10/09/2018 à 10:42

Les hébergeurs de contenus pornographiques en ligne vont devoir mettre la main à la pâte pour empêcher les mineurs d'avoir accès à leurs plateformes. C'est ce qu'a annoncé Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, au micro de franceinfo, le dimanche 9 septembre.



"On ne peut pas laisser des enfants pré-pubères et des jeunes adolescents avoir comme seule représentation de la sexualité une représentation issue de la pornographie", a expliqué la secrétaire d'État, assurant que le gouvernement allait "exiger" de ces plateformes la mise en place de "filtres" pour maintenir éloignés les mineurs de vidéos et images à caractère pornographique.

"Nous sommes prêts à aller très loin, à être très fermes", a ajouté la secrétaire d'État qui, sur cette mission, fera équipe avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique.