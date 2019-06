Sexe : 3 lieux pour faire l'amour en période de canicule

publié le 24/06/2019 à 16:55

Durant la canicule, il fait chaud le matin, il fait chaud le midi, et il fait toujours chaud le soir. Il fait chaud au travail, dans la maison, en dehors de la maison. Bref, il fait chaud partout, tout le temps. Pour les couples donc, difficile de trouver un endroit où faire l'amour sans avoir la sensation de fondre comme un glaçon en plein cagnard.

La chambre à coucher, même bien protégée de la chaleur, devient vite une fournaise. La nuit, la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, c'est la définition même de la canicule. À moins de se réveiller à deux ou trois heures du matin et d'ouvrir grand la fenêtre, tout rapprochement semble intolérable.

Il y a néanmoins quelques lieux où faire l'amour même quand le mercure dépasse les 40 degrés. À condition néanmoins de prendre certaines précautions.

1. Sous la douche

Accessible à toute heure, présente quasiment chez tout le monde, la douche est la solution accessible à (presque) tous. Avec un léger filet d'eau froide, la température y est bien plus supportable. Il faut néanmoins faire preuve d'un peu de souplesse, et de beaucoup de précaution pour éviter la glissade et la chute.

2. Dans la piscine

On parle bien-sûr d'une piscine privée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. À l'abri des regards indiscrets, cela un lieu d'ébats bien frais. Attention néanmoins, le préservatif n'aime pas beaucoup l'eau, et s'avère inutile car il risque de glisser. La piscine est donc réservée aux couples ayant effectué un dépistage du VIH.

3. À la mer ou à la montagne

Pour ceux qui sont déjà en vacances, deux solutions s'offrent à vous. Si vous êtes plutôt mer, alors la plage est le lieu qu'il vous faut. On choisit un banc de sable très isolé ou privé, afin de se protéger de tout regard indiscret. Attention au grain de sable qui pourrait s'inviter, c'est à la fois douloureux, et source d'infections pour les dames.



Pour ceux qui sont à la montagne, gagner en altitude permet de gagner quelques degrés. Un chalet bien ventilé permet de faire monter la température, sans le regretter.