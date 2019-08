publié le 10/08/2019 à 18:30

Des sensations de brûlure, un poignard qui frappe au fond du vagin... Les douleurs ressenties pendant des rapports sexuels peuvent rendre l'acte compliqué. Qu'il s'agisse de vaginisme, de vulvodynie, d'endométriose ou d'autres dyspareunies, les femmes souffrant de ces troubles ou maladies doivent le plus souvent adapter leur sexualité et trouver d'autres manières de faire l'amour que le trio habituel : préliminaires, pénétration, orgasme.

Dans le sixième épisode du podcast Les Françaises au lit, Alicia, 31 ans, raconte en effet qu'elle a adopté pendant ses rapports "des stratégies pour essayer d'avoir le moins mal possible". Atteinte d'endométriose depuis une quinzaine d'années, elle sait aujourd'hui quelles positions sont plus agréables que d'autres, notamment quand elle pratique la pénétration.

Audrey a 24 ans et souffre quant à elle de vaginisme, c'est-à-dire qu'au moment de la pénétration, les muscles de son périnée se contractent tellement que cette dernière est impossible à faire car très douloureuse. Atteinte de ce trouble depuis le début de sa vie sexuelle, Audrey et ses différents partenaires se sont alors complètement satisfaits de rapports où les caresses et le sexe oral étaient mis au centre de tout, raconte-t-elle dans Les Françaises au lit.

Alors qu'Audrey souffre de vaginisme depuis le début de sa vie sexuelle, Marie, 24 ans, de son côté a eu des rapports sans douleurs pendant plusieurs années avant de développer une vulvodynie, c'est-à-dire qu'elle ressent des douleurs au niveau de la vulve, rendant difficile tout rapport sexuel mais aussi, plus largement, sa vie au quotidien.

"J’ai commencé la sexualité sans pénétration parce que j’étais avec quelqu'un qui ne voulait pas faire l’amour avant le mariage", raconte-t-elle dans le podcast. Ensuite, Marie a découvert cette pratique, alors devenue un "classique" de sa sexualité : "je rencontre un mec, il vient chez moi, on fait la pénétration, il s’endort et moi j’attends mon orgasme pendant des mois…"

Aujourd'hui, malgré la vulvodynie, Marie a appris à prendre en main sa sexualité et à miser sur la communication avec ses partenaires. Car les douleurs ne sont pas une fatalité et ne l'empêchent pas d'éprouver du plaisir et du désir pendant un rapport.

"Je trouve que c'est bien la communication, d'expliquer à la personne : je ne veux pas de pénétration, on peut faire d'autres choses, les préliminaires ne sont pas que des préliminaires", détaille-t-elle.

Créer de nouveaux rapports sexuels et érotiques

"Ce qui peut être important quand on vit des difficultés à la pénétration, c’est de considérer que le sexe, hétérosexuel en tout cas, n'est pas forcément un sexe qui doit être pénétrant- pénétré-e", confirme la sexologue Claire Alquier.



Pour elle, les troubles et douleurs peuvent permettre de "créer de nouveaux rapports sexuels et érotiques" en misant beaucoup plus sur "les caresses, les rapports bucco-génitaux, et en sortant de la pénétration". L'idée est alors de "profiter" de cette situation inconfortable "pour développer d’autres facultés érotiques utiles à son plaisir." Une idée à garder en tête que l'on soit sujettes ou non à des douleurs pendant les rapports.