publié le 08/08/2019

Une sensation intense de brûlure. Un poignard qui gratte au fond du vagin. Les douleurs pendant les rapports sexuels ou la pénétration restent souvent un tabou et, pourtant, elles touchent environ 20% des femmes.

Qu'il s'agisse de vaginisme, de vulvodynie ou de douleurs causées par une endométriose, Audrey, Marie (24 ans) et Alicia (31 ans) racontent dans ce sixième épisode des Françaises au lit le jour où leurs rapports sexuels sont devenus gênants voire impossibles, le parcours médical qu'elles ont ensuite emprunté (parfois, non sans difficultés) et la façon dont elles ont dû adapter leur sexualité.

Claire Alquier, sexologue à Paris, détaille dans cet épisode tout ce qu'il faut savoir sur ces troubles regroupés sous le nom de "dyspareunies" et rappelle aux femmes qu'il ne faut jamais se forcer à avoir des rapports sexuels, en particulier si ceux-ci sont douloureux.

