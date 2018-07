publié le 11/04/2018 à 14:25

Les mythes existent pour être déconstruits. Après le mythe de la militante féministe blanche aux cheveux courts et aux aisselles poilues, et si on s’attaquait à celui de l’homme pénétrant, c’est-à-dire l’homme qui, par nature, par attribut physique, existe pour écraser l’autre sexe, le pénétrer et le posséder afin d’assurer et de prouver toute sa puissance et sa supériorité dans la société.



"À l’origine, parmi les symboles qui construisent l’identité, existe le symbole du phallus", expliquait Philippe Brenot lors des assises de la sexologie et de la santé sexuelle qui avaient lieu à Marseille en mars dernier. "Dans toutes les sociétés, on observe les mêmes rites de passages pour que les garçons puissent affirmer leur virilité", détaillait le psychiatre, également sexologue : "la force physique, l’héroïsme guerrier et la puissance sexuelle".

Au fur et à mesure de l’évolution des sociétés, ces rites ont été modifiés, modernisés. De l’exhibition sexuelle à l’épreuve dite "du bordel" (commencer sa vie sexuelle avec une prostituée), en passant par la narration des exploits sexuels. Aujourd’hui, ce rite de passage est symbolisé par la découverte de la pornographie, ajoutait Philippe Brenot dans sa présentation. Cette dernière est alors accessible à tous et à toutes et ce, dès le plus jeune âge.

Dès 14 ans, la moitié des adolescents ont en effet déjà visionné au moins une vidéo à caractère pornographique. Si la majorité des jeunes concernés sont des garçons, les filles font également partie des téléspectatrices. Elles sont "associées au rite de la puissance sexuelle", soulignait le psychiatre-sexologue… mais elles n'échappent pas à la représentation de l’homme comme être pénétrant, tandis que la femme reste celle qui est pénétrée, voire soumise.

Un mythe ancien

La glorification de l’érection et la toute puissance du pénis ne datent cependant pas des premiers films porno dont les origines remontent au début du XXème siècle. Déjà durant l’Antiquité grecque et romaine, la société établit une hiérarchie entre les êtres. Il y a d’un côté les être supérieurs, "ce sont ceux qui peuvent pénétrer, c’est-à-dire les hommes", expliquait Philippe Brenot. De l’autre côté, à l’inverse, "celles et ceux qui ne peuvent pas être pénétrés : les femmes, les esclaves, les homosexuels et les prostituées". Le rapport de force entre les deux ne s’est pas fait attendre.



En Égypte également, "les dieux masculins étaient représentés en érection", rappelait alors le spécialiste. En arrivant sur le territoire à la fin du XVIIIème siècle, Napoléon n’a pas fait que piller certaines œuvres du peuple égyptien. Il a pris soin d’effacer ces pénis brandis vers le ciel.

Vers un profond changement de la société ?

Aujourd’hui encore, le mythe de l’homme pénétrant a la vie dure. "Pour certains hommes, rien n'a changé depuis l'Antiquité, ils considèrent toujours leur sexe comme un outil de domination", écrivait la philosophe Olivia Gazalé dans Le Mythe de la virilité (édition Laffont, 2017). "Ses effets oppriment aussi bien les femmes que les hommes. Elle nourrit la misogynie, mais aussi l’homophobie, la xénophobie et toutes les formes d’exploitation de l’homme par l’homme", confiait alors la philosophe au Madame Figaro.



D'autres s'intègrent cependant (et heureusement ?) dans un profond changement de la société, observent à la fois Olivia Gazalé et Philippe Brenot. Depuis "plus d’un siècle" en effet, "les mentalités masculines" franchissent les frontières de ce mythe et remettent en question les stéréotypes liés à la pénétration et à la virilité comme "marque de la domination masculine" et comme injonction à la performance sexuelle.

Selon une enquête sur le désir sexuel masculin, 87% des hommes hétérosexuels interrogés ont "conscience de la pression sociale qui les contraint à montrer de l'intérêt pour la sexualité afin d'apparaître plus masculin", rapportait le psychiatre à son public.



Pourtant, concluait Philippe Brenot dans sa présentation, "l'homme pénétrant n'est pas forcément un bon coup au lit". "Les défaillances masculines sont nombreuses", avait-il ajouté, "à la mesure de la croyance au mythe de son infaillibilité".