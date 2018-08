"T'as joui ?" : le compte Instagram qui veut en finir avec les monologues du clito

publié le 20/08/2018 à 17:12

"Alors t’as joui ?" Peut-être que votre partenaire sexuel vous a déjà posé cette question après une partie de jambes en l'air. Peut-être que vous avez marmonné quelque chose en guise de réponse, histoire de laisser planer le doute. Ou peut-être avez-vous dit que "oui" alors que la vraie réponse était "non".



Pour permettre aux femmes insatisfaites sexuellement de prendre la parole, de libérer leur jouissance et d'en "finir avec les monologues du clito" la journaliste Dora Moutot a lancé, vendredi 17 août, le compte Instagram "T'as joui ?". Une poignée de jours après sa création, ce compte comporte près de 80 publications et il est désormais suivi par 10.000 personnes.

"Tout est parti d'un coup de gueule qui a résonné chez les gens", résume à RTL Girls Dora Moutot. En "story" de son compte Instagram personnel, la journaliste réagit avec colère aux propos d'un homme. Ce dernier lui a en effet dit que si les femmes jouissent moins que les hommes, c'est parce qu'elles doivent être amoureuses.

Après avoir partagé cet échange et son point de vue personnel, Dora Moutot reçoit des messages de femmes qui la suivent sur Instagram. "J'ai fait des captures d'écran que j'ai partagées dans ma story et cela a créé une discussion", raconte la journaliste. "J'ai tellement reçu de messages dans ma boîte privée que j'ai décidé de créer un compte public".

400 messages en attente

"C'est quand même dingue d'arriver à culpabiliser de ne pas prendre son pied avec des gros manches", écrit par exemple une internaute. "Non seulement on jouit pas ou difficilement avec certains mecs et en plus on culpabilise de les fragiliser dans leur petite masculinité."



Depuis ce premier post publié vendredi 17 août, les témoignages s'enchaînent. La plupart viennent de femmes. Elles racontent leurs expériences ratées, leurs points de vue sur la question, leurs traumatismes ou encore leurs façons de faire pour arriver jusqu'à l'orgasme lorsque leur partenaire n'y parvient pas.

"J'ai 400 messages en attente", confie Dora Moutot, témoignant alors du succès de son initiative comme du manque de plateforme pour parler librement de sexualités et déconstruire les clichés.



Si beaucoup de femmes écrivent à la journaliste, Dora Moutot raconte aussi recevoir des messages d'hommes. "Ils m'écrivent pour me dire merci, qu'ils remettent en question leur sexualité avec leur copine". Peu viennent déverser leur haine ou leur incompréhension du sujet, dit-elle.

Un compte pour ouvrir le dialogue

Dans certains récents témoignages, des femmes comme des hommes racontent en effet (déjà !) comment "T'as joui ?" les a aidés à prendre en main leur jouissance ou celle de leur partenaire sexuel.



"Hier soir, j'ai vu quelqu'un. Il a joui avant moi. Normalement, j'aurais rien dit, me disant que ce n'était pas grave. Mais après avoir vu tous les commentaires sur le fait qu'on pense que c'est normal qu'il vienne et pas nous, je lui ai dit que je n'avais pas encore joui, et il m'a aidé à jouir. Alors merci pour nous toutes", écrit par exemple une internaute.



"Beaucoup de femmes envoient aussi le compte à leur mec pour pouvoir ensuite aborder une conversation pas facile à commencer", explique Dora Moutot qui, de son côté, rit de "s’immiscer dans la vie intime d'inconnu(e)s à partir d'un compte Instagram fait au fin fond de [sa] chambre". Rappelons le, ne sous-estimons jamais le pouvoir (positif) des réseaux sociaux !