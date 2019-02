Pourquoi Emma Watson est-elle invitée à l'Élysée ?

publié le 19/02/2019 à 11:05

Une invitée de marque à l'Élysée. Emma Watson, actrice britannique connue pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter et ambassadrice d'ONU Femmes, sera ce mardi 19 février à l'Élysée à l'occasion du Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, où siège une trentaine de personnalités.



Parmi elles et eux, on retrouvera également les prix Nobel de la paix Denis Mukwege, chirurgien congolais, Widsed Bouchamaoui, femme d'affaires tunisienne et la militante irakienne Nadia Murad.

Outre ces figures prestigieuses, "une chaise vide sera placée à côté du président de la République pour symboliser la présence de l'avocate iranienne Nasrine Sotoudeh, actuellement emprisonnée", a précisé l'Élysée.

À l'occasion de cet événement, Emmanuel Macron doit annoncer de nouveaux moyens pour que la France mène une "diplomatie féministe ambitieuse" alors que Paris a fait de l'égalité femmes-hommes une des priorités du sommet du G7. Le comité devra également élaborer un "pacte international pour le G7 de Biarritz qui se tiendra du 25 au 27 août prochain.

L'égalité, une grande cause mondiale ?

D'ici au 10 mai, le Conseil fera une proposition sur les trois priorités définies par la France : l'éducation des filles, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'entrepreneuriat féminin. Ce "pacte" sera ensuite soumis aux dirigeants du G7 afin de "créer une coalition d'État pour faire progresser les lois en faveur de l'égalité du genre", explique encore l'Elysée.



La France cherchera aussi à obtenir au G7 un engagement contre le harcèlement en ligne et "l'éducation des filles sera au cœur de l'initiative Sahel" également au menu du sommet de Biarritz, selon la présidence.



Le Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes se réunira de nouveau en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain à New York pour élargir la coalition de Biarritz et faire de ce thème une grande cause mondiale. Car, "sur ce sujet, nous pouvons trouver des coalitions très larges", estime l'Elysée, en citant l'initiative d'Ivanka Trump qui a soutenu un nouveau fonds de la Banque mondiale dédié à l'émancipation des entrepreneuses dans les pays en développement.