Emma Watson et les autres membres du Comité consultatif ont d'abord été accueillis par Brigitte Macron Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP | Date :

Emma Watson aux côtés de l'activiste mauritanienne Aissata Lam et la secrétaire d'État Marlène Schiappa Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP | Date :

Le Conseil a été créé par le Canada et Emmanuel Macron a décidé de le poursuivre en vue du G7 à Biarritz Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP | Date :

À droite de Emma Watson, la réalisatrice française Lisa Azuelos Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP | Date :

Emma Watson et Emmanuel Macron le mardi 19 février, à l'Élysée Crédits : YOAN VALAT / POOL / AFP | Date :

Emma Watson et Aissata Lam à l'Élysée le 19 février 2019 Crédits : YOAN VALAT / POOL / AFP | Date :

La président s'apprête à poser avec les membres du Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes Crédits : YOAN VALAT / POOL / AFP | Date :

Emma Watson lors de la séance photo devant l'Élysée le 19 février 2019 Crédits : YOAN VALAT / POOL / AFP | Date :

Le président de la République, son épouse Brigitte Macron et la Secrétaire d'État posent aux côtés des membres du Conseil pour l'égalité femmes-hommes Crédits : YOAN VALAT / POOL / AFP | Date :