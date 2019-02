publié le 13/02/2019 à 21:27

L’humoriste français a profité de son passage sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna pour s’essayer à une “blague”... faisant l’apologie d’un viol. Jean-Marie Bigard raconte en effet une scène dans laquelle une femme décide de consulter un médecin pour une déchirure musculaire. L’homme lui ordonne alors d’enlever ses vêtements.



"Et là, il la chope par le chignon, la plaque sur son bureau, il défouraille, il l’attrape par les hanches et il l’encule”, s’exclame-t-il avant de mimer un acte sexuel violent, sous quelques rires et la mine visiblement gênée du présentateur : “voilà, ça c'est une déchirure”.

Cyril Hanouna a aussitôt réagi en disant que “cette” blague n’était “pas du tout cautionnée”, rapporte BFMTV. Les propos de Jean-Marie Bigard ont par ailleurs choqué une partie des internautes, qui dénoncent alors un discours violent et dangereux à l’égard des femmes. “Cette séquence avec Bigard n'est pas drôle, elle sert juste la culture du viol”, a par exemple réagi sur Twitter Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole de Osez le féminisme.

Encore un matin.. (¿)

Encore un signalement @csaudiovisuel sur #TPMP.

Cette séquence avec Bigard n'est pas drôle, elle sert juste la #cultureduviol. — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) 13 février 2019

“93.000 femmes sont violées chaque année en France. Banaliser le viol comme vous l'avez fait hier soir est un des éléments du problème. Vous mettez en danger des femmes avec votre émission”, rappelle de son côté le collectif Nous Toutes.

[TW VIOL]

.@C8, @Cyrilhanouna, @JM_Bigard : 93 000 femmes sont violées chaque année en France. Banaliser le viol comme vous l'avez fait hier soir est un des éléments du problème. Vous mettez en danger des femmes avec votre émission. https://t.co/ClCHxo0w9p — #NousToutes (@Nous_Toutes) 12 février 2019

Selon un article du Figaro publié le 12 février, le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) aurait reçu une trentaine de plaintes. La séquence n’a pas été rediffusée ce mardi 12 février.