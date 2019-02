publié le 01/02/2019 à 15:18

L'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée par Emmanuel Macron comme une grande cause de son quinquennat. En septembre dernier, le président de la République a appelé lors de l'Assemblée générale des Nations unies à une mobilisation internationale contre les féminicides.



Pour Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ce positionnement politique est "l'une des briques de la diplomatie féministe, menée par la France depuis l'élection du président de la République", dit-elle dans une vidéo postée sur Twitter le 31 janvier par son secrétariat d'État.

Marlène Schiappa cite alors d'autres exemples de cette "diplomatie féministe" menée par le gouvernement tel que le choix de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de changer l’appellation "droits de l'Homme" par "droits humains" dans "toutes les relations diplomatiques de la France à l'étranger", rappelle la secrétaire d'État.

Elle rappelle que le symbole est "important parce que la sémantique n'est pas accessoire en terme d'égalité femmes-hommes" que ce changement était "une revendication des associations et mouvements féministes depuis de très longue date".

Quelle "diplomatie féministe" lors de la présidence de la France au G7 ?

Après des mesures concernant le droit français en 2018, le gouvernement français semble vouloir cette année entreprendre une "diplomatie féministe" à l'international, notamment via sa présidence au G7.



Il souhaite se mobiliser autour de "trois priorités", détaille encore Marlène Sciappa : "la place des femmes africaines et notamment au Sahel, l'accès à l'éducation des jeunes filles et des femmes et, enfin, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles comme les mutilations génitales et la lutte contre le harcèlement en ligne".

Un concept venu de Suède

Avec son discours, Marlène Schiappa semble vouloir inscrire la France dans le sillage de la politique étrangère menée par la Suède depuis 2014 sur les questions des droits des femmes. En août dernier, le pays avait d'ailleurs présenté son Manuel de diplomatie féministe. Objectif : partager ses bonnes pratiques avec les nations du monde entier, rapporte Le Figaro.



"Quand nous avons lancé la diplomatie féministe il y a quatre ans, les réactions étaient mitigées. On a entendu quelques moqueries dans les premiers jours, et ici et là une opposition assumée", avait expliqué à l'AFP Margot Wallström, ministre des Affaires étrangères.



En avril , un rapport d'information avait été remis à l'Assemblée nationale avec, à l’intérieur, "100 propositions pour une diplomatie féministe" tandis qu'au mois de juillet, un colloque intitulée "Pour une diplomatie féministe" avait été organisé à l'Assemblée.



"Les diplomates français doivent plus que jamais s’appuyer sur les femmes pour les situations de sortie de crise et dans les États fragiles, défendre les droits sexuels et reproductifs, et surtout l’accès à la contraception, indispensables à l’autonomisation des femmes et à leur capacité d’agir en faveur du développement de leurs pays", avait rappelé Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes.