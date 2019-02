publié le 13/02/2019 à 21:52

Plus de diversité, mais surtout plus d'égalité. Mardi 12 février, dans le cadre du projet de loi "pour une école de la confiance", l'Assemblée a adopté en première lecture un amendement qui consacre l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Sur ces derniers, les mentions "père et mère" disparaîtront au profit de "parent 1 et parent 2".



"Cet amendement vise à ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l'école", a expliqué la députée Valérie Petit (LREM) à l'origine du texte, rappelant que nombre de formulaires portent toujours les mentions père et mère, en ne tenant pas compte du vote de la loi pour le mariage pour tous et de l'existence de familles homoparentales.

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et la rapporteure Anne-Christine Lang (LREM) ont donné un avis défavorable à cet amendement estimant que le changement réclamé ne relevait pas du domaine législatif.

La droite vent debout

Rapidement, la droite et l'extrême-droite ont vivement protesté, évoquant une mesure "dogmatique" et "discriminatoire". Le président du groupe LR du Sénat Bruno Retailleau a qualifié sur Twitter cette "hiérarchie" d'"odieusement discriminatoire" et proposé ironiquement de lui substituer un "parent A et un parent A'".



"Le groupe NTM change de nom : Nique ta parent 2", a raillé le sénateur LR de Paris Pierre Charon. "LREM, qui devait redresser l'école et l'arracher à toutes les dérives qui l'ont affaiblie, vient de faire voter le remplacement de 'père et mère' par 'parent 1 et parent 2' dans les questionnaires... Le masque est tombé !", a tweeté de son côté Marine le Pen (RN).

