publié le 03/11/2018 à 08:46

Fin des années 70, la photographe américaine Cynthia McAdams publie un livre de portraits dans lequel elle immortalise des femmes engagées pour l'égalité.



Le documentaire Les Féministes : à quoi pensaient-elles?, réalisé par Johanna Demetrakas et disponible sur Netflix, redonne la parole à ces personnalités. Ces dernières racontent, avec une franche lucidité, leur enfance, leurs engagements et la société dans laquelle elles tentaient d'évoluer et, surtout, de faire évoluer.

Trente ans plus tard, ces musiciennes, auteures, cinéastes, ou encore intellectuelles sont toujours autant engagées dans les mouvements féministes. Car si elles ont permis de faire progresser les droits des femmes sur plusieurs points, il reste encore tant d'autres champs de bataille politiques comme culturelles à mener de front... avec une nouvelle génération.

> Feminists: What Were They Thinking? ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 02/11/2018

Des combats qui se réactualisent

Dans le cortège de la Marche des Femmes, deux manifestantes, la mère et sa fille, témoignent. La première dit qu'elle a "honte que l'on n'ait toujours pas réussi à faire voter l’amendement sur l'égalité des droits et que l'on n'ait toujours pas eu de présidente". La seconde confie sa fatigue. Elle dit qu'elle aimerait arrêter son combat mais qu'elle ne peut pas.



Car aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, les droits des femmes sont encore menacés. Le documentaire de Netflix revient sur le combat pour la légalisation de l'avortement et, en le regardant, il y a comme un sentiment de déjà-vu, qui résonne particulièrement avec l'actualité. Aux États-Unis, l'accès à l'IVG est de plus en plus restreint tandis qu'en Europe aussi, ce droit est loin d'être acquis définitivement.

"Les féministes: À quoi pensaient-elles?" est disponible sur Netflix Crédit : Netflix

Les femmes s'occupent encore et toujours de la vaisselle

Dans Les Féministes : à quoi pensaient-elles?, la violoniste et compositrice Marcy Vaj raconte par exemple qu'aux États-Unis (mais la France n'a pas non plus été épargnée par cette "tendance"), on apprenait aux petites filles à changer les couches, préparer des repas et laver la vaisselle... dans le but de devenir une parfaite femme au foyer.





Sur ce point, l'école mixte a permis aux filles comme aux garçons de suivre les mêmes programmes scolaires. Malheureusement à la maison, qu'elles travaillent ou pas, ce sont encore et toujours les femmes qui passent le plus de temps à s'occuper des corvées domestiques. Une Française consacre en effet 3h26 de son temps aux tâches ménagères... contre 2 heures pour les hommes (chiffres : OCDE).

Sororité et intersectionnalité

Le mot "sororité" est revenu sur le devant de la scène ces dernières années. Les femmes témoignant dans le documentaire démontrent à quel point elles peuvent être puissantes lorsqu'elles unissent leurs voix. Nous l'observons également aujourd'hui des mouvements comme #MeToo et #BalanceTonPorc, portés par les réseaux sociaux.



Cependant, la parole de certaines d'entre elles étaient tues, comme le raconte l'activiste Margaret Prescod. Lors de la première conférence des femmes américaine, elle prend le micro pour parler des problématiques concernant les femmes racisées.



"On trouvait que les problèmes des mères pauvres, des stérilisations forcées de femmes noires ne recevaient aucune attention". Alors qu'elle prend la parole, son micro est coupé. En cause : mettre à l'ordre du jour ces problématiques allait mettre en danger le droit à l'avortement. Une absurdité qui explique aujourd'hui l'importance d'une approche intersectionnelle du féminisme.



En France par exemple, nous en sommes encore à débattre sur le droit à une femme de porter le voile et de se revendiquer féministe. Visionner Les Féministes : à quoi pensaient-elles? nous permettra-t-il enfin d'avancer ?