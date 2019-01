"L'amour après #MeToo", l’ouvrage qui va révolutionner la drague

publié le 15/10/2018 à 08:55

Comment draguer une femme, un an après #MeToo ? C'est la question à laquelle répond la journaliste et auteure Fiona Schmidt, dans son livre L'amour après #MeToo, traité de séduction à l'usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes (1).



Plus qu'un simple guide de drague, Fiona Schmidt décortique dans cet ouvrage les rouages des relations hommes-femmes et comment on en est arrivé à un déséquilibre, subi de toutes parts : la séduction reste l'affaire des hommes et les femmes se positionnent comme des trophées, qui attendent seulement d'être décrochés.

"On n’a pas attendu #Metoo pour que les relations entre les femmes et les hommes soient compliquées", assure cependant la journaliste. Car avant la déferlante de témoignages de femmes racontant les violences sexistes et sexuelles dont elles ont pu faire l'objet tout au long de leur vie, les rapports hommes-femmes étaient déjà tendus.

"On entendait déjà beaucoup d'hommes dire qu'ils ne savaient plus ce que voulaient les femmes... à savoir des hommes romantiques mais également virils".

"L'amour après #MeToo" de Fiona Schmidt Crédit : Hachettete

Les femmes, de leur côté, (sans généraliser) étaient déjà "perdues dans leur propre représentation", analyse la journaliste. "Elles ont tellement intégré les clichés fabriqués par et pour les hommes qu'elles n'imaginent pas des modes de séduction en dehors de certains clichés... tout en voulant en même temps s'émanciper". #MeToo n'a fait qu'amplifier le phénomène, en crispant davantage les conversations et les rapports humains.

Trouver une autre façon d'être ensemble

C'est pour en finir avec ces injonctions et stéréotypes de genre que Fiona Schmidt a alors eu l'idée d'écrire ce livre. Loin de ressembler aux guides de drague qui promettent un maximum de partenaires en un minimum de temps ("une aberration"), L'amour après #MeToo permet aux lecteurs de se poser des questions "sur les archétypes féminins et masculins, de les remettre en cause et de trouver une autre façon d'être ensemble", détaille l'auteure.

La drague est le fruit de milliers d'années de codes culturels Fiona Schmidt, auteure de "L'amour après #MeToo" Partager la citation





Pour elle, #MeToo ne sonne d''ailleurs pas du tout la fin de la "galanterie à la française" ou de la séduction comme on a pu l'entendre à tort et à travers. "La drague n'est en fait pas du tout quelque chose de spontané. C'est le fruit de milliers d'années de codes culturels qu'on a intégrés jusqu'à ce qu'on imagine que ce soient les normes".



L'amour après #MeToo vous aidera, que vous soyez homme ou femme, à les briser. Messieurs, laissez-vous draguer ; mesdames n'ayez pas peur d'exprimer votre désir et peut-être que, pas à pas, la société pourra évoluer vers plus d'égalité.



(1) L'amour après #MeToo, de Fiona Schmidt, éditions Hachette, octobre 2018, 160 pages, à 12,90 euros.