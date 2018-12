L'Irlande a organisé cette année un référendum pour légaliser ou non l'avortement. C'est le oui qui l'a emporté à plus de 66%.

28/09/2018

Il a fait la Une de nombreux journaux cette année. De l'Irlande à l'Argentine, en passant par la Corée du Sud et la France, le droit à l'avortement a connu des avancées significatives avec un référendum en Irlande et des restrictions comme aux États-Unis où des états mettent en place des lois encore plus contraignantes pour les femmes.



Alors que ce vendredi 28 septembre a été déclaré journée mondiale du droit à l'avortement, le planning familial appelle à un rassemblement place de la Bastille à Paris pour défendre les droits des femmes, menacés en Europe.

L'association française demande "que les droits des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits fondamentaux pour l’égalité en Europe", peut-on lire sur le site du planning familial. En France, on estime à environ 200.000 IVG par an.

Retour en images sur les mobilisations pour et contre l'avortement ayant eu lieu durant toute cette année 2018. L'occasion de comprendre que les débats sont toujours houleux entre les pro et anti-IVG et que le droit des femmes à disposer librement de leur corps est, lorsqu'il est inscrit dans la loi, loin d'être acquis.