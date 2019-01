publié le 30/10/2018 à 08:35

C'est une "scène de crime" un peu particulière. Ici, il n'y a pas de victimes mais des femmes qui prêtent leurs corps, et plus particulièrement leurs bustes, à un projet "créatif et féministe" : Ohlolos, que nous avons repéré il y a plusieurs mois sur Instagram.



"Né de l'envie de représenter la diversité des corps de femmes, bien trop souvent objets de consommation et de censure", Ohlolos transforme les bustes des volontaires en sorte de statues de plâtre, dispersées ensuite dans les rues de Paris. Derrière ce projet lancé cet été sur Instagram, on retrouve Manon et Léa, deux jeunes femmes passées par des études artistiques. La première jongle entre plusieurs jobs dont photographe, graphiste et assistante de communication tandis que l'autre termine une alternance dans le luxe avant de partir en voyage humanitaire début 2019.

On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes intéressées Manon, co-créatrice de "Ohlolos" Partager la citation





"Il y a environ trois ou quatre ans, Léa devait réaliser un projet autour de l'allaitement. Elle a alors décidé de faire un buste de femme, qu'elle a ensuite accroché chez elle. Un soir, après trois ou quatre verres, on s'est dit que ce serait cool d'en faire plein, de les peindre, et de les accrocher dans la rue", se souvient Manon, tout en s'occupant du buste d'une étudiante en art. Il s'agit du cinquantième à se faire immortaliser par le duo d'artistes.

Le projet plaît, et les après-midis comme celle-ci s'enchaînent depuis l'été dernier dans l'appartement de Manon, situé dans le XXème arrondissement de Paris. "On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes intéressées", explique-t-elle avant de confier que Ohlolos demande beaucoup d'investissement : "Parce qu'après les séances de moulage, il faut résiner les bustes, les peindre, passer la nuit dehors à les accrocher pour se rendre compte, le lendemain, qu'ils ne sont plus là", rigole Manon.



Des passants ? La Mairie de Paris ? Les deux jeunes femmes ne savent pas vraiment ce qu'il advient ensuite de leurs bustes. Mais ce détail ne préoccupent pas les participantes. Cet après-midi d'octobre, elles sont six à contribuer au projet. Elles ont entre 19 et 27, sont étudiantes, prof d'anglais ou travaillent dans un hôpital.

Se réapproprier l'espace public

L'une parle d'un "concept original et sensé", dans un monde où il existe toujours "une gêne autour de la poitrine". Une autre explique que, pour elle, participer à se projet est une manière de "se réapproprier l’espace public" tandis qu'une étudiante en communication, habituée des publicités qui exposent les corps des femmes pour vendre, confie qu'elle apprécie particulièrement l'un des objectifs de ce projet : "désexualiser le corps de la femme".

"J'aime bien que ce projet montre le corps des femmes, on a des seins et c'est normal", ajoute une participante, âgée de 19 ans. Cette dernière prône le mouvement "Free the nipple", soit "libérez le téton", en référence à la censure que subissent les tétons des femmes sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public... contrairement à ceux des hommes.

On ne considère pas du tout que le projet est provoc', bien au contraire Manon, co-créatrice de "Ohlolos" Partager la citation





En choisissant Instagram comme plateforme de communication, Manon et Léa s'exposent à la censure du réseau social, peu tolérante avec les poitrines des femmes. Elles n'ont pour l'instant jamais été confrontées à ce problème, assurent-elles.



"On ne considère pas du tout que le projet est provoc', bien au contraire", ajoute Manon avant de raconter cette fois où, lors du premier accrochage en pleine rue, un homme s'est arrêté et a lancé aux deux jeunes femmes que le buste qu'elles tenait entre leurs mains était "super moche". En cause ? Des seins pas assez gros... Un exemple qui illustre bien la nécessité d'un projet tel que celui-ci.



Ce mardi 30 octobre, le duo organisera sa dernière session avant de passer la main. "Beaucoup de filles nous ont demandé de venir à Strasbourg, à Lyon... On ne peut pas mais on s'est dit qu'on allait donner le projet clé en main à celles qui veulent le reprendre pour qu'il puisse se poursuivre ailleurs".