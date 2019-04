À Londres, des seins géants pour sensibiliser à l'allaitement

publié le 06/04/2019 à 08:44

L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène médiatique. Chaque semaine, des annonces sont faites en France comme à l'étranger, des femmes s'expriment sur des problématiques essentielles et des discriminations qu'elles subissent en raison de leur genre tandis que des initiatives en faveur des femmes sont lancées à l'échelle locale et internationale.



C'est pour suivre l'ensemble de ces faits et de ces actions que nous avons lancé ce nouveau format hebdomadaire : un article qui rassemble en un clin d’œil les principaux faits d'actualité à retenir des sept derniers jours.

Des débats de société aux dernières polémiques en passant par les messages inspirants portés par des personnalités engagées, retrouvez sans plus tarder ce qui a rythmé l'actualité.

Dans l'actu cette semaine

26 députés issus des huit groupes politiques ont écrit à Richard Ferrand pour que les "violences" et le harcèlement sexuel et sexiste "cessent" au sein du Palais Bourbon, mardi 2 avril.



Place de la République à Paris, une femme trans a été agressée en marge d'une manifestation contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika. L'agression, datant du 31 janvier, a été filmée et la vidéo mis en ligne le mardi 2 avril sur Twitter par l'association SOS Homophobie, suscitant ainsi une vague d'indignations.



En Slovaquie, Zuzana Caputiva a été élue présidente du pays. C'est la première fois qu'une femme est à la tête de la Slovaquie.



L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh a été désignée citoyenne d'honneur de la Ville de Paris alors qu'elle a été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet et qu'elle est emprisonnée à Téhéran depuis juin 2018, rapporte 20 minutes.



À Londres, quatre seins géants ont été placés dans l'espace public pour sensibiliser sur l'allaitement, le dimanche 31 mars, rapporte Konbini.

Demi Lovato en a marre que les médias commentent son apparence et en particulier son poids. Sur Instagram, elle a écrit en lettres capitales dans une stroy : "JE SUIS PLUS QUE MON POIDS". Dans un post Instagram, l'actrice Jameela Jamil lui a apporté son soutien.



Ariana Grande est accusée de "queer baiting". En cause : dans son dernier titre, Monopoly, dévoilé le 1er avril, elle dit "j'aime les femmes et les hommes" sans jamais s'étiqueter bisexuelle. Si certains fans estiment qu'il pourrait s'agir d'un coming out, d'autres s'agacent de cette manie de jouer avec les codes LGBTQ+ pour en tirer du profit.

> Ariana Grande and Victoria Monét - MONOPOLY

Les (bonnes) nouvelles de la semaine

Pour la première fois, Chicago (troisième ville des États-Unis) a élu une femme noire et lesbienne à sa tête : Lori Lightfoot, démocrate et ancienne procureure fédérale de 56 ans.



Aux États-Unis, après trois ans de bataille juridique, un établissement de Caroline du Nord n'a plus le droit d'interdire aux filles de porter un pantalon.

Le message de la semaine qui brise les tabous

L'actrice de Desperate Housewives Marcia Cross s'est exprimé dans les colonnes de People au sujet de son cancer de l'anus, dont elle est en rémission depuis plusieurs mois. "J’ai lu beaucoup d’histoires de personnes ayant survécu au cancer et beaucoup de gens, surtout les femmes, étaient trop gênées pour dire quel type de cancer elles avaient. Il y a beaucoup de honte à ce sujet. Je veux que ça arrête", a-t-elle expliqué.