publié le 03/04/2019 à 10:11

C'est une première à Chicago. Lori Lightfoot, une femme noire, ouvertement lesbienne, a été élue maire de la ville ce mardi 2 avril. Cette ancienne procureure fédérale de 56 ans l'a largement emporté face à Toni Preckwinkle, démocrate et Afro-Américaine comme elle, avec 74% des voix, selon les premières estimations tombées dans la nuit du 2 au 3 avril.



Lori Lightfoot a fait campagne avec un programme progressiste, promettant notamment de réduire les inégalités sociales et raciales. Les quartiers sud et ouest de la ville, les plus pauvres et habités majoritairement par une population noire, restent à la traîne du centre financier et du nord de la ville, qui ont bénéficié des programmes de développement économique.

La nouvelle maire avait affirmé qu'elle proposait "le changement contre le statu quo", s'opposant ainsi à son adversaire, Toni Preckwinkle, 72 ans, élue locale depuis plusieurs décennies et actuelle dirigeante du comté de Cook dans lequel se situe Chicago.

Les deux femmes du clan démocrates étaient arrivées en tête du premier tour de l'élection municipale fin février avec respectivement 17,5 et 16% des suffrages. Elles ont devancé les 12 autres prétendants à la succession du démocrate Rahm Emanuel, en poste depuis 2011.

Lori Lightfoot, ouvertement lesbienne, embrasse son épouse Amy Eshleman le soir de son élection, le 2 avril 2019 à Chicago Crédit : Kamil Krzaczynski / AFP

Une mission qui s'annonce complexe

Avec l'élection de Lori Lightfoot, Chicago devient ainsi la plus grande ville des États-Unis à porter à sa tête une femme noire. Cette municipalité n'a en effet été dirigée depuis 1837 qu'une fois par un élu noir et une fois par une femme. Lori Lightfoot devient aussi la première lesbienne à diriger cette ville de 2,7 millions d'habitants.



Sa mission s'annonce complexe tant Chicago est marquée par la défiance entre police et minorités, les inégalités profondes entre quartiers et une criminalité importante. Plus de 550 meurtres ont par exemple été comptabilisés en 2018 à Chicago, soit davantage que les chiffres combinés de New York et de Los Angeles, dont les populations sont pourtant plus importantes.