et AFP

publié le 31/03/2019 à 16:45

Les Slovaques ont choisi le changement en élisant samedi à la présidence l'avocate libérale Zuzana Caputova, première femme à ce poste dans leur histoire. Incarnant pour beaucoup un contrepoids face aux populistes au pouvoir, cette militante anti-corruption de 45 ans a obtenu 58,40% des voix face à son rival Maros Sefcovic, commissaire européen soutenu par le parti au pouvoir Smer-SD.



Zuzana Caputova a estimé que ce résultat montre "qu'il est possible de ne pas céder au populisme" et de "gagner la confiance des gens sans recourir à un vocabulaire agressif et aux attaques personnelles".

Dans un pays à majorité catholique, Mme Caputova n'a pas hésité à se prononcer ouvertement en faveur de l'accès libre à l'avortement et de droits élargis pour les couples homosexuels, estimant qu'un enfant vivra "mieux avec deux êtres amoureux de même sexe" que dans un orphelinat.

La "Macron slovaque"

Plusieurs analystes slovaques comparent le parcours politique de l'avocate à celui d'Emmanuel Macron, outsider arrivé au pouvoir en 2017 avec un programme réformiste. "Les Slovaques ont choisi le changement. Ils ont voté pour un style de politique différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent", a commenté Aneta Vilagi, une analyste de Bratislava interrogée par l'AFP.

"Une histoire similaire s'est déroulée à la dernière élection présidentielle en France, où le représentant d'une nouvelle tendance politique et un nouveau mouvement politique ont triomphé", poursuit l'analyste.