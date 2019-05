Le harcèlement de rue dénoncé à New York et Londres

publié le 15/05/2019 à 11:37

En France, le harcèlement de rue (ou "outrage sexiste") est désormais puni par la loi. Dans les pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ces comportements sexistes ne sont pas encore réprimés.



Pour sensibiliser le grand public à ce sujet et libérer la parole des femmes, deux comptes Instagram ont été lancés : le premier, "Catcalls Of NYC", est désormais suivi par plus de 120.000 personnes et rassemble sur sa page des photographies où l'on peut voir écrit sur le bitume des citations de propos sexistes entendus dans la rue : "Putain, tu as un beau cul", "Hey ma chérie, appelle-moi quand tu seras majeure", "Tu n'as pas peur petite pute ?".

Inspirée par la démarche, une Londonienne a décidé de lancer la même initiative à Londres ("Catcalls of London"). Le principe est le même : les militantes écrivent sur le sol avec des craies de couleurs les commentaires qu'elles ont entendus alors qu'elles se déplaçaient dans l'espace public.

"Cette campagne m'a donné l'opportunité de donner la parole à d'autres femmes pour qu'elles puissent exprimer leur frustration", a expliqué à la BBC Farah Benis, la femme derrière le compte "Catcalls of London". Elle explique qu'en tant que femmes, "nous avons été constamment conditionnées à ne pas tenir compte [du harcèlement de rue] et à poursuivre notre vie".



Aujourd'hui, les femmes disent "non" à ces comportements sexistes et espèrent que le fait de dénoncer le harcèlement de rue permettra de faire en sorte que les hommes arrêtent. L’initiative a également fait des émules à Turin ou Amsterdam. Le début d'un nouveau mouvement global ?