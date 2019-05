VIDÉO - Mélissa Plaza, ancienne joueuse pro, dénonce le sexisme dans le foot

Tout ce qu'on m'a dit pour me décourager d'être footballeuse | Mélissa Plaza

publié le 14/05/2019 à 11:33

"C'est marrant, t'as pas du tout un physique de footballeuse", "Elle n'a pas fait un très bon match, mais on s'en fout, elle est jolie", "C'est normal que vous gagniez moins, parce qu'il y a beaucoup moins de spectateurs dans les tribunes"...



Ce genre de remarques, Mélissa Plaza, ancienne joueuse internationale de football, les a entendues tout au long de son parcours dans le foot. Dans une vidéo et un texte publiés sur L'Obs, celle qui a justement rédigé une thèse sur les stéréotypes de genre en contexte et qui publie le livre Pas pour les filles ? (disponible aux éditions Robert Laffont) témoigne du sexisme dans le milieu du sport de son enfance jusqu'à aujourd'hui.

"Toutes ces critiques ont attisé mon envie de devenir joueuse professionnelle", explique Mélissa Plaza, qui a officié au Montpellier Hérault Sport Club, à l'Olympique Lyonnais et en équipe de France.