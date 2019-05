publié le 12/05/2019 à 14:30

Elles sont quatre. Quatre femmes démocrates, toutes issues de la société civile et candidates aux primaires démocrates en vue des élections de mi-mandat aux États-Unis : Alexandria Ocasio-Cortez à New York, Amy Vilela du Nevada, Cori Bush du Missouri, et enfin Paula Jean Swearengin de Virginie-Occidentale.



Durant leur campagne, elles ont été suivies par les caméras de la réalisatrice Rachel Lear pour son documentaire, Cap sur le Congrès, présenté au festival de Sundance cette année et disponible sur Netflix depuis le début du mois de mai.

Près d'un an après la primaire et six mois après les élections, on connaît l'issue des votes : sur les quatre candidates, seulement une d'entre elles a réussi à passer la première étape de la primaire démocrate, puis à déloger du Congrès son opposant républicain : Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, la plus jeune femme jamais élue à la Chambre des représentants. Naturellement, cette ancienne serveuse constitue le fil rouge de ce documentaire, une œuvre à voir sans plus tarder. En voici les raisons.

1. Pour mieux comprendre les élections de mi-mandats

Aux États-Unis, les élections de mi-mandats sont importantes puisqu'elles donnent la couleur politique pour la dernière moitié du mandat du président américain. En 2018, un nombre record de femmes et de minorités se sont présentées aux élections avec un espoir : incarner le changement.



À travers les parcours des quatre candidates démocrates choisies par Rachel Lear, on comprend mieux la façon dont fonctionnent ces élections et leurs enjeux. Des candidats en poste depuis de longues années et n'ayant jamais eu d'opposante ou d'opposant, des campagnes financées par des industries ou d'autres élus démocrates... Ces élections, pour ces inconnues de la vie politique, se créent dans la difficulté et, pourtant, elles réussissent par leurs moyens et l'aide de leur communauté à lever des fonds auprès des citoyens et citoyennes. Pour convaincre, elles choisissent le contact humain en multipliant le porte-à-porte, les rencontres et les débats.

Cori Bush était candidate à la primaire démocrate dans le Missouri Crédit : Netflix

2. Pour connaître les préoccupations des populations américaines

Alexandria Ocasio-Cortez a connu la pauvreté et, après la mort de son père, elle a été dans l'obligation de multiplier les jobs pour pouvoir aider sa mère et ne pas perdre sa maison. Amy Vilela de son côté a perdu sa fille parce qu'elle n'avait pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, elle se bat pour que la santé soit un droit, et non pas un privilège.



En tant que femme noire, Cori Bush fait face à de nombreuses discriminations et a vu les violences policières dans son quartier après la mort de Michael Brown, un jeune afro-américain de 18 ans tué par un policier alors qu'il n'était pas armé. Enfin, Paula Jean Swearengin vit de son côté dans un état où l'industrie du charbon détruit l'environnement et la santé des habitants.



À travers leurs parcours, leurs histoires et les difficultés auxquelles elles ont fait face ou font encore face aujourd'hui, ces femmes incarnent de nombreuses problématiques vécues par des millions d'autres Américains et Américaines.



Leur crédo : il est temps que les gens ordinaires soient représentés au Congrès par d'autres gens ordinaires, qui connaissent et comprennent les difficultés auxquelles ils doivent faire face.

Alexandria Ocasio-Cortez, le jour de la primaire, le 21 juin 2018 à New York Crédit : Netflix

3. Pour s'inspirer de ces 4 femmes courageuses et fortes

Le documentaire de Rachel Lear ne tombe jamais dans le pathos... mais n'en reste pas moins émouvant comme une belle leçon de vie et d'ambition. La fureur de vivre d'Alexandria Ocasio-Cortez n'est plus à démontrer depuis qu'elle a remporté son siège au Congrès. Les trois autres femmes qui l'entourent dans le documentaire font également preuve d'autant de force d'agir et de courage.



Elles nous montrent que tout est possible. Que le changement peut advenir quand on a le courage de le vouloir, de le revendiquer et de savoir s'entourer pour mieux le réalisé. Alexandria Ocasio-Cortez, en apprenant la défaite d'une de ses camarades l'appelle et lui dit que ce n'est pas grave. Car il faut 100 personnes comme elles pour en mener une vers la victoire. Cette vision optimiste de l'histoire est une constante dans tout le documentaire, laissant alors présager une nouvelle direction pour les États-Unis ?

Amy Vilela était candidate à la primaire démocrate dans le Nevada Crédit : Netflix

4. Pour garder l'espoir malgré une actualité peut encourageante

Récemment dans l'État de Géorgie, une loi interdisant l'avortement au-delà de 6 semaines a été signée et entrera en vigueur en janvier 2020. La victoire d'Alexandria Ocasio-Cortez au Congrés, ainsi que tant d'autres jeunes femmes et personnes issues d'autres minorités, ne permet pas encore totalement de protéger les femmes et de leur assurer le droit à disposer de leur corps comme elles l'entendent.



Malgré cela, Cap sur le Congrès est un formidable moyen de reprendre espoir et de voir que, dans le monde, des personnes s'activent à changer la donne. La route sera longue, semée d'embuches et de défaites mais rien n'est encore perdu.