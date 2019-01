publié le 18/01/2019 à 16:50

L'Acte 3 de la "Marche des femmes" aura bien lieu samedi 19 janvier à travers les États-Unis. Cette manifestation née en opposition à la politique de Donald Trump après son élection pourrait cependant attester d'un certain essoufflement. Le mouvement porté depuis trois ans par des millions de femmes aux États-Unis et à travers le monde a été affecté par des divisions apparues au grand jour ces dernières semaines.



Tamika Mallory, l'une des fondatrices de la "Marche des femmes", a en effet été accusée d'antisémitisme. Malgré leurs démentis, une organisation nationale parallèle, "March On", a été créée pour les contourner. À New York, deux rassemblements sont prévus pour samedi à Manhattan, dans des quartiers bien distincts... Au risque d'affaiblir la mobilisation.

Jean Laupus, militante de 59 ans, craint en effet que le "schisme" ne nuise à la manifestation. Elle s'apprête tout de même à ressortir fièrement le "bonnet rose", emblème de la "Marche" géante de janvier 2017, et prépare soigneusement les pancartes qu'elle brandira samedi.

Selon Sharon Lin, médecin et mère de deux enfants, ces divisions n'ont pas une grande importance : "L'intention initiale est toujours là, rassembler les masses pour dire que nous désapprouvons la direction prise par le pays." La manifestante s'attend néanmoins "à ce qu'il y ait moins de monde dans les rues américaines" cette année.



Ne serait-ce que parce que les femmes ont été élues en nombre record au Congrès aux législatives de novembre, ce qui était l'un des objectifs de la "Marche des femmes" de 2018. "Mais il faut maintenir l'élan, au moins jusqu'à la prochaine élection" présidentielle en 2020.