publié le 07/11/2018 à 09:04

Elles ont entre 29 et 57 ans et ont été pour la première fois élue au Congrès à l'occasion des élections législatives qui se tenaient ce mardi 6 novembre aux États-Unis. En gagnant la Chambre des représentants, le clan des démocrates a remporté une victoire partielle, laissant aux républicains le soin de dominer le Sénat.



Parmi les nouvelles têtes élues à ce Congrès, on retrouve plusieurs personnes incarnant une vague de diversité et de minorités, prêtes à bousculer les élites déjà en place. Qu'elles soient Améridiennes, homosexuelle, ou n'avant même pas encore la trentaine, ces femmes promettent toutes de défendre les personnes les moins privilégiées contre la politique de Donald Trump.

Ce dernier s'est par ailleurs saisi de cette élection de mi-mandat, à demi gagnée, pour revendiquer un succès personnel.

Sharice Davids et Deb Haaland, les deux premières Amérindiennes élues au Congrès

Ils et elles étaient dix Amérindiens et Amérindiennes en lice pour le Congrès cette année. Un record. Deux ont été élues, ce mardi 6 novembre. Une première aux États-Unis. Sharice Davids dans le Kansas et Deb Haaland au Nouveau-Mexique, sont en effet devenues les premières femmes amérindiennes jamais élues au Congrès des États-Unis.

Sharice Davids lors de la soirée des résultats électorats ce mardi 6 novembre 2018 à Olathe, dans le Kansas Crédit : Whitney Curtis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Avocate férue d'arts martiaux, Sharice Davids, ouvertement homosexuelle, l'a emporté dans des terres conservatrices face au républicain Kevin Yoder. Âgée de 38 ans, élevée par une mère célibataire ancienne membre de l'armée, Sharice Davids est diplômée d'un institut de formation publique et a passé un an à Washington au sein de l'administration Obama.

Deb Haaland lors d'un meeting à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique le 1er octobre 2018 Crédit : Mark RALSTON / AFP

Deb Haaland de son côté est âgée de 57 ans. Née en Arizona, cette mère célibataire est issue de la tribu Laguna Pueblo. Elle a vaincu l'alcoolisme et subsisté grâce à des bons d'alimentation. Dans une circonscription démocrate, elle a notamment fait campagne contre des élus qui, selon elle, ne représentent pas plus les Amérindiens que les autres minorités ou les millions de pauvres dans l'Amérique de Donald Trump.



"Je suis une femme, je suis une femme de couleur", disait la candidate en désignant son visage brun et ses longs cheveux noirs et lisses. "C'est ce genre de personnes qu'il faut au pouvoir actuellement pour faire avancer les questions qui comptent", martelait-elle lors de ses meetings.

Alexandria Ocasio-Cortez, la benjamine du Congrès

Pari gagné pour la nouvelle égérie de l'aile gauche du parti démocrate américain : Alexandria Ocasio-Cortez est devenue à 29 ans la plus jeune élue du Congrès. Née d'une mère portoricaine et d'un père américain, la jeune femme est devenue ces derniers mois une star de l'aile gauche du parti démocrate.

Alexandria Ocasio-Cortez célèbre sa victoire à New York, le 6 novembre 2018, après les résultats des élections législatives Crédit : RICK LOOMIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"Ce soir, nous sommes entrées dans l'Histoire", a lancé mardi la jeune New-Yorkaise d'origine hispanique à ses supporters, après sa large victoire sur son adversaire républicain Anthony Pappas.



"Ce n'est pas juste une campagne ou une journée électorale", mais "un mouvement plus large pour la justice économique, sociale et raciale", a-t-elle affirmé. "Il n'y a rien de noble à préserver un statu quo qui ne répond pas aux besoins des Américains qui travaillent!"

Deux femmes musulmanes au Congrès

Douze ans après Keith Ellison, Ilhan Omar et Rashida Tlaib sont devenues les premières femmes de confession musulmane à être élues à la Chambre des représentants, faisant alors souffler un vent de diversité sur l'appareil législatif américain.

Ilhan Omar célèbre sa victoire aux élections législatives, le 6 novembre 2018 à Minneapolis, aux États-Unis Crédit : Kerem Yucel / AFP

Ihlan Omar, 36 ans, est une réfugiée de Somalie. Cette femme a été élue dans le Minnesota, où elle succède à Keith Ellison. Lui même avait été le premier élu noir et musulman au Congrès.



"Je suis musulmane et je suis noire (...) et j'ai décidé d'être candidate parce que je voulais montrer ce qu'est une démocratie représentative", expliquait-elle en septembre au magazine Elle.

Rashida Tlaib lors d'un meeting à Dearborn, le 26 octobre 2018 Crédit : Paul Sancya/AP/SIPA

Rashida Tlaib, 42 ans, a été élue dans une circonscription du Michigan, où le parti républicain n'avait pas investi de candidat. Née à Détroit de parents réfugiés palestiniens, cette avocate, aînée d'une famille de 14 enfants, se décrit comme une battante.



"Je suis candidate à cause des injustices et parce que mes garçons s'interrogent sur leur identité" de musulmans", expliquait-elle en août à la chaîne ABC. Rashida Tlaib succède à John Conyers, qui a démissionné en décembre officiellement pour des raisons de santé, mais qui venait d'être accusé de harcèlement sexuel.