Égalité femmes-hommes : 6 infos à retenir cette semaine

Dans l'actu cette semaine

Depuis l'entrée en vigueur de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, 447 amendes pour "outrage sexiste" ont été distribuées en France.



Pour promouvoir une vision "body positive" de la mode et des femmes, une quarantaine de femmes du collectif "All sizes catwalk" ont défilé à Paris, dimanche 28 avril, rapporte Les Inrocks. Nous les avions interviewées l'année dernière pour une action similaire.



La liste des 23 joueuses qui vont composer l'équipe de France lors de la Coupe du monde féminine de football a été dévoilée, ce jeudi 2 mai.



L'Équipe Magazine s'engage contre l’homophobie dans le sport avec un numéro spécial et une couverture puissante où l'on voit deux joueurs de water-polo s'embrasser.

Le sport face à l'homophobie en une et tout au cœur d'un numéro spécial du magazine L'Équipe ce samedi https://t.co/AuxExFQnuc pic.twitter.com/vYL0mr99yO — le magazine L'ÉQUIPE (@lemaglequipe) May 2, 2019

À Varsovie en Pologne, des centaines de personnes ont manifesté cette semaine armées de bananes à la main pour protester contre une tentative de censure (sexiste) du musée national de Varsovie.

Halima Aden, mannequin de 21 ans, est la première femme musulmane à porter le hijab et le burkini en couverture du hors-série annuel spécial maillots de bain du magazine Sports Illustrated. Son portrait est à lire sur RTL Girls.