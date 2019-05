Sam Smith se confie sur ses premières expériences sexuelles "traumatisantes"

publié le 03/05/2019 à 10:37

Il est l'un des "héros" du magazine GQ. Sam Smith, révélé en 2014 avec son premier titre, Stay With Me, s'est confié dans l'édition britannique du magazine pour parler de sexualité, d'identité et également revenir sur son coming-out "non-binaire", annoncé en mars dernier dans une interview avec l'actrice britannique Jameela Jamil sur son compte Instagram.



"Depuis que je suis un petit garçon, un petit être humain, je ne me suis jamais senti vraiment confortable à être un homme", a-t-il confié au magazine GQ, rapporte Têtu. "Incompris" par les autres mais également par lui-même, Sam Smith a réussi à se définir comme étant "non-binaire" après avoir réalisé qu'il ne rentrait dans aucune des causes "homme" et "femme", véhiculées par la société.

Dans cet entretien, Sam Smith se rappelle également son passé avec une honnête qu'il est encore trop rare de lire. Concernant ses premières expériences sexuelles par exemple, il explique qu'elles n'étaient "pas vraiment bienveillantes".

Il détaille lors : "Je n’étais pas blessé, ça n’a pas été complètement horrible, mais c’était traumatisant. En tant que jeune homme, je pense que ce n’était pas un bon premier pas dans la vie sexuelle. Je crois que cela a définitivement entaché ma foi en l’amour".