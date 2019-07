publié le 30/04/2019 à 09:00

Trouver une source d'eau potable, briser la solitude, dormir dans un endroit sûr... Les défis quand on voyage en solitaire, quand on est une femme, peuvent être nombreux.

Ils peuvent parfois vous sembler insignifiants mais une fois sur la route, loin de tout ce que l'on connaît, dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, ces défis prennent alors une nouvelle dimension. C'est dans ces moments-là que les smartphones sont les bienvenus.

Grâce au merveilleux monde des applications, tout problème à sa solution. Il y a celle qui vous permet de rencontrer d'autres femmes qui, comme vous voyagent en solitaire à travers le monde, celle qui vous indique où se trouvent les toilettes les plus proches ou une autre qui, en cas de danger, vous permet de prévenir un proche rapidement.

Voici un guide à consulter pour partir en toute sérénité.

Les smartphones peuvent nous aider à mieux profiter de nos voyages Crédit : Unsplash/Ishan

Pour sortir de sa zone de solitude

Voyager seule, c'est l'occasion de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi, lire, réfléchir, explorer le monde à son rythme et selon ses envies. Mais lorsque la solitude devient trop pesante, il peut être parfois difficile de revenir vers les autres. Pour créer du lien, plusieurs applications existent et feront votre bonheur : Travello (gratuite, inscription via un compte Facebook sur l'iOS et Android) permet de rencontrer des voyageurs et voyageuses autour de vous et ayant les mêmes centres d'intérêt. Même principe avec Jetzy (gratuite sur l'iOS et Android). En bonus sur cette app, en cas de problème, vous disposez d'un bouton d'urgence pour prévenir un ou une proche que vous êtes en danger.

Ces nouvelles rencontres peuvent également se faire autour d'un repas grâce à EathWith (gratuite sur l'iOS et Android), une application qui, comme son nom l'indique, vous permet d'aller partager un repas chez l'habitant pour une somme définie par vos hôtes. Par exemple, si vous vous rendez à Naples cet été, vous pourrez déguster chez Alessandra de la cuisine italienne pour 14 euros par personne. Ambiance conviviale garantie.

Se loger, manger, se connecter... Les applis nous aident à mieux voyager Crédit : Unsplash/Mael BALLAND

Pour assurer sa sécurité

Il ne faut pas généraliser : voyager seule lorsque l'on est une femme n'est pas toujours dangereux.



Mais si vous souhaitez ne prendre aucun risque, être préparée au moindre problème (ce qui est tout à votre honneur, sait-on jamais), des applications remplissent à la perfection ce rôle de chaperon numérique. Exemple avec TripWhistle SOS mondial (gratuite sur l'iOS) dont l'objectif est simple : vous donner l'équivalent des numéros d'urgences à l'étranger. En Italie par exemple, il suffit de composer le 118 pour joindre les services de santé et le 112 pour appeler les forces de l'ordre.



Pour les personnes n'ayant pas de Iphone, l'application mobile du ministère des Affaires étrangères et du Développement international (Conseils Voyageurs, disponible sur Google Play et iOS) a elle aussi son application. Cette dernière prévient des potentiels dangers en temps réel partout dans le monde. Par exemple, après les attentats du 21 avril au Sri Lanka, le ministère a publié un message pour déconseiller aux touristes français et françaises de s'y rendre "jusqu'à nouvel ordre".

Quand nos téléphones nous permettent de briser la solitude Crédit : Instagram/Clarisse Meyer

Pour faire régner le "Girl Power" !

Vous êtes plutôt du genre à privilégier la compagnie des femmes, histoire de faire régner la sororité où que vous allez ? Dirigez-vous alors vers l'application Tourlina (gratuite sur l'iOS et Android) qui vous mettra en lien avec d'autres femmes prévoyant le même voyage que vous, au même moment. L'idéal pour sortir de votre routine solitaire, le temps d'un séjour dans une nouvelle ville ou d'une visite d'un musée par exemple.



La Voyageuse n'est pas une application mais un site internet (créé par une Française) qui vous permet, en tant que voyageuse, d'être logée chez une locale à la manière du célèbre site Couchsurfing.

Pour faire face aux petits besoins du quotidien

Trouver des toilettes publiques peut parfois relever du parcours du combattant. Heureusement, nos smartphones et l'intelligence collective peuvent nous aider via l'application Où sont les toilettes ? (iOs et Android).



Pour recharger sa gourde (car les bouteilles d'eau en plastique sont peu éco-responsables), il existe plusieurs applications pour trouver un point d'eau potable et public. Exemple avec Tap et Refill My Bottle (iOS et Google Play). À vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux !