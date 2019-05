Woody Allen boudé par les éditeurs pour ses mémoires à la suite de #MeToo

publié le 03/05/2019 à 04:45

Il y a un peu plus d'un an, les mémoires d'une personnalité aussi respectée que Woody Allen auraient sans doute trouvé preneur contre un gros chèque d'une maison d'édition. Mais il semble que la roue ait tourné pour le réalisateur. En effet, le New York Times explique qu'aucune maison d'édition n'a répondu aux sollicitations d'un agent de Woody Allen.



Le quotidien cite des dirigeants de quatre maisons d'édition majeures, sous couvert d'anonymat, qui affirment s'être vu proposer un manuscrit. Aucun d'entre eux n'a fait d'offre, ont-ils indiqué au New York Times, certains expliquant n'avoir même pas lu le texte. Interrogées par l'AFP sur les informations du journal, les cinq grandes maisons d'édition aux États-Unis, HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster et Penguin Random House n'ont fait aucun commentaire.



L'agent de Woody Allen n'a pas non plus répondu aux sollicitations de l'AFP. Depuis le début de la vague du #MeToo, Woody Allen a été rattrapé par les accusations d'abus sexuels lancées par sa fille adoptive Dylan en 1992. Les poursuites à son encontre ont été abandonnées après deux enquêtes distinctes de plusieurs mois, menées à l'époque.

Mais en 2018, Dylan Farrow a renouvelé ses accusations, soutenue cette fois-ci par sa mère adoptive Mia Farrow ainsi que son frère Ronan. De son côté, Woody Allen a continué à nier les faits. L'image déjà largement égratignée du réalisateur a encore été ternie à la suite d'une interview accordée au média argentin Canal 13. Le réalisateur y estimait être un potentiel héros du mouvement #MeToo.

Jadis courtisé par les actrices et les acteurs afin de tourner sous sa direction, Woody Allen a vu plusieurs de ceux qui ont travaillé avec lui prendre leurs distances publiquement et indiquer qu'ils ne souhaitaient plus collaborer avec lui.