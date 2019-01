publié le 15/01/2019 à 08:37

Netflix est un labyrinthe complexe fait de séries, films ou documentaires dans lequel il peut parfois être difficile de se repérer. Vous avez besoin d'une pause divertissante au rentrant chez vous après les études ou le travail ? Vous ne savez pas quoi regarder avec votre partenaire ce dimanche où il fait beaucoup trop froid pour sortir ? Bref, vous êtes perdue devant l'immensité des choix qui s'offrent à vous ?



Pas de panique, nous avons fait le sale boulot pour vous et vous proposons une sélection des meilleures productions récentes disponibles sur la plateforme de streaming en ligne.

Que vous souhaitiez une série divertissante, un film historique pour vous rappeler que les femmes se sont battues pour leurs droits ou une comédie adolescente qui vous rappellera vos jeunes années, voici notre sélection non-exhaustive à regarder sans plus tarder.

1. "Sex Education", la série pour vous éduquer à la sexualité

L'histoire : Otis, 16 ans, ado vierge qui n'arrive pas à se masturber, est le fils d'une sexo-thérapeute (Gillian Anderson) et semble avoir hérité de ses dons pour écouter et conseiller les autres. Un jour, alors qu'il aide un camarde à dépasser son problème d'érection, Maeve, une ado au look grunge et un peu rebelle, lui propose d'ouvrir un cabinet de thérapie sexuelle clandestin, au sein du lycée. Objectif : aider ces ados en difficulté et se faire de l'argent.



Un mélange de : Skins et Masters of Sex.



Pourquoi on aime : pour son humour tellement british et sa façon de dédramatiser la sexualité.

2. "You", la série qui oscille entre romance et thriller

L'histoire : Joe (Penn Badgley) est vendeur dans une librairie où il rencontre Beck, étudiante et apprentie poétesse. Ce passionné de livres s'amourache tout de suite de la jeune femme... quitte à la traquer sur les réseaux sociaux, à l'espionner à l'université et à s'introduire chez elle en toute impunité.



Un mélange de : Gossip Girl et Black Mirror.



Pourquoi on aime : pour ce mélange habile entre romance et thriller qui vous fera réfléchir la prochaine fois que vous posterez une photo géolocalisée sur Instagram.

3. "Wanderlust", la série qui plonge dans l'intimité des quinquas

L'histoire : Joy Richardson (Toni Colette) est thérapeute et avoue à son époux, Alan, un prof d'anglais, qu'elle ne prend plus de plaisir lorsqu'ils font l'amour. Le couple décide alors de s'essayer aux relations libres. Une décision aussi délirante que bouleversante aussi bien pour elle et lui que pour leur entourage.



Un mélange de : Desperate Housewives et Sex and the City.



Pourquoi on aime : Enfin la sexualité des femmes de plus de 40 ans est représentée sur petit écran.

4. "Les Suffragettes", un film comme piqûre de rappel

L'histoire : celle des Suffragettes en Angleterre, vue à travers le regard de Maud, jeune mère de 24 ans et employée, qui prend part au combat pour le droit de vote des femmes, quitte à tomber dans une violence de plus en plus radicale.



Un mélange de : We Want Sex Equality et Wonder Woman.



Pourquoi on aime : parce qu'il raconte une histoire importante du droit de vote des femmes en Europe et montre à quel point il a fallu se battre pour l'obtenir.

5. "Dumplin'", le film qui montre les "rondes" autrement

L'histoire : Willowdean, ado en surpoids et fille d'une ancienne reine de beauté obsédée par son apparence (Jennifer Aniston), décide de s'inscrire au concours de beauté que sa mère préside en hommage à sa tante décédée... et pour faire changer les mentalités.



Un mélange de : Little Miss Sunshine, I Feel Pretty et Sierra Burgess Is A Loser.



Pourquoi on aime : pour son héroïne, loin des clichés et son discours engagé.

6. "Derry Girls", la série pour revivre le conflit nord-irlandais

L'histoire : Erin Quinn, 16 ans, habite à Derry, petite ville au nord de l'Irlande. Elle, sa bande de copines et le cousin anglais de l'une d'elles font leur rentrée des classes en seconde au début des années 90, en plein conflit nord-irlandais. Entre deux alertes à la bombe, on suit leurs aventures on ne peut plus adolescentes...



Un mélange de : Skins et Zombie, des Cramberries.



Pourquoi on aime : pour son aspect historique et son humour grinçant.

7. "Super Drags", la série d'animation pour faire taire les homophobes

L'histoire : Ralph, Patrick et Doni travaillent dans un supermarché mais parfois, ils revêtent leurs costumes de drag-queens pour protéger la communauté LGBTQ+.



Un mélange de : RuPaul's Drag Race et les Super Nanas.



Pourquoi on aime : parce que la série se joue des clichés pour mieux les dégommer.

8. "Reversing Roe", le documentaire qui fait un état des lieux alarmant concernant le droit à l'avortement

L'histoire : aujourd'hui dans certains états des États-Unis, l'accès à l'avortement est de plus en plus compliqué. Ce documentaire revient sur le combat pour ce droit, officialisé par la Cour suprême en 1973 avec l'affaire Roe v. Wade, et aujourd'hui combattu par de fervents "anti-choix".



Pourquoi on aime : pour ce rappel indispensable, le droit des femmes à disposer de leur corps librement est une bataille constante et plus que jamais mise à mal aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde.