publié le 10/01/2019 à 08:19

La nouvelle année est propice au changement mais, en 2019, on vous propose de tirer un trait sur ces faux espoirs de chaque premier janvier. Non, vous le savez bien, comme les années précédentes, vous n'allez pas subitement vous mettre à courir cinq fois par semaine alors que vous détestez cela, vous n'aurez pas le temps de cuisiner tous vos déjeuners avant d'aller travailler, vous ne lirez pas forcément plus de 20 livres par mois (mais deux, c'est déjà pas mal !) et vous n'avez de toute façon pas besoin de perdre ces "trois kilos en trop".



En 2019, on vous propose plutôt de vous concentrer sur des "résolutions" positives et engagées qui feront de vous une personne bienveillante et ouverte d'esprit... aussi bien envers les autres que vous-même.

En bonus : vous aurez un impact réel sur la société, qu'il s'agisse pour vous de contre-dire la culture sexiste dans le monde du travail, de mieux répartir les tâches ménagères dans votre foyer ou de valoriser les œuvres culturelles des autres femmes. Un conseil : écoutez-vous et appropriez-vous ces "résolutions" !

Travail : 6 résolutions pour une année 2019 au maximum de ses capacités

Résolutions : 3 nouveautés engagées à instaurer dans son foyer en 2019

Réseaux sociaux : 4 résolutions pour n'en garder que le meilleur en 2019

Résolutions : 6 façons de sortir des sentiers battus et de s'engager en 2019

Éducation : 3 pistes à explorer pour la nouvelle année 2019

Sexe : 8 résolutions pour faire de 2019 l'année du plaisir