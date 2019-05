VIDÉO - Thierry Marx : "La cuisine, c'est donner de la mémoire à l'éphémère"

publié le 25/05/2019 à 14:21

Thierry Marx était Samedi 25 mai l'invité du journal inattendu sur RTL.



Le chef cuisinier doublement étoilé est un homme au parcours atypique. Il a expliqué son engagement chez les parachutistes avant d’être casque bleu pendant la guerre du Liban. Un engagement qu'il poursuivra d'ailleurs quelque temps au sein des phalanges libanaises.

Mais Thierry Marx a surtout parlé de sa volonté de former et de transmettre. Il le fait avec ses écoles "Cuisine Mode d'Emploi". Il vient d'ouvrir la huitième à Toulouse. "Grâce à l'apprentissage vous êtes un homme libre" assure t-il.

Autre combat de Thierry Marx qui a grandit dans une cité HLM de Ménilmontant : l'égalité des chances et l'accès à la culture. Il a donc invité la cheffe d'orchestre Zahia Ziouani, à la tête de l'Orchestre Symphonique Divertimento. Une formation qu'elle a elle même créé car on ne proposait pas ce poste à une femme, qui plus est d'origine kabyle.



Et puis Thierry Marx, ceinture noir de Judo et grand pratiquant d'arts martiaux a eu la surprise de recevoir un coup de fil de son ami Teddy Riner. Occasion de l'assurer de son soutien pour sa quête d'une troisième médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. "Avec Teddy, on transpire ensemble, on en chie ensemble" a t'il lancé.