VIDÉO - Valérie Bonneton : "Fais pas ci fais pas ça" de retour sur les écrans... "Tout est possible" !

publié le 18/05/2019

Valérie Bonneton était samedi 18 mai l'invitée du Journal inattendu sur RTL.

Elle a pris les commandes de l'émission à l'approche de la sortie en salle, le 29 mai, de Venise n'est pas en Italie.



Dans ce film d'Ivan Calbérac, elle forme avec Poelvoorde, un couple de parents doux dingues qui accompagnent leur fils à Venise où il a été invité par une jeune fille dont il est amoureux. Une comédie "road movie" mais aussi le récit d'un choc social sur le regard des enfants sur leurs propres parents.

Valérie Bonneton a pu commenter l'actualité, accueillir son invité, Julien Adda, le directeur du réseau cocagne avec ses jardins bio à vocation d'insertion sociale. Et grâce à son reportage, nous avons pu découvrir l'univers d'un immense cuisinier qu'elle admire, le chef Alain Passard dans son restaurant 3 étoiles, L'arpège, véritable temple de la cuisine des légumes.

Elle a pu répondre à la proposition de Pierre Palmade de la faire jouer dans série "Le grand restaurant". En fin d'émission, Valérie Bonneton a eu la surprise d'accueillir Guillaume de Tonquédec. Les retrouvailles de Renaud et Fabienne Lepic, mariés à l'écran pendant 10 ans et 9 saisons de "Fais pas ci, Fais pas ça". Peut-on espérer un retour à l'écran du couple Lepic ? "Tout est possible", ont répondu en chœur les deux acteurs.