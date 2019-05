VIDÉO - Michèle Bernier : "Mes parents me disaient, ton métier c'est Princesse !"

Michèle Bernier : "Mes parents me disaient, ton métier c'est Princesse !"

publié le 04/05/2019 à 14:36

Michèle Bernier était, ce samedi 4 mai, la rédactrice en chef du Journal Inattendu sur RTL. Sociétaire régulière des "Grosses Têtes" de Laurent Ruquier, elle reprendra au théâtre, sur la scène des Bouffes Parisiens, le rôle culte de Josiane Balasko dans Un grand cri d’amour. 18 représentations exceptionnelles à partir du 24 Mai, une diffusion est annoncée sur France 2 en Juin.



Michèle Bernier nous accompagne depuis plus de 30 ans. Depuis ses débuts au petit théâtre de Bouvard et son trio "Les Filles", avec Mimi Mathy et Isabelle de Botton qui était d’ailleurs l’invitée surprise de ce Journal Inattendu.



Au menu de l’émission sa carrière sur scène, au cinéma ou à la télévision notamment dans la série de France 3 La stagiaire. Son mari dans la série, le comédien Philippe Lelièvre, est intervenu dans l’émission pour confirmer qu’il y aura bien une saison 5 dont le tournage aura lieu cet été.

Marraine de l’association Meghanora

La fille du Professeur Choron est aujourd’hui grand-mère de jumeaux. Une mamie gâteau qui a invité le grand pâtissier Philippe Conticini qu’elle admire. Une femme de cœur également. Marraine de l’association Meghanora contre les tumeurs rénales de l’enfant, elle y a consacré le reportage de l’émission.

Michèle Bernier a également commenté l’actualité de ce samedi 4 mai 2019 et notamment l’interdiction des trottinettes électriques sur les trottoirs. : "Il était temps, on aurait du légiférer bien plus tôt !".