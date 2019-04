publié le 27/04/2019 à 16:24

C'est l'un des plus grands vendeurs d'albums en France, un phénomène. Gims était l’invité du Journal Inattendu de RTL le samedi 27 avril. Le rappeur français, qui ne veut plus être appelé "Maître", vient de sortir Transcendance. Ce disque est une réédition de Ceinture Noire (plus de 600.000 ventes) avec 13 nouvelles chansons.



Au cours de l'émission, Gims est revenu sur son incroyable parcours, son arrivée en France à l’âge de 2 ans, les familles d’accueil et les squats : "Ça aurait pu mal tourner", confie-t-il.

L'artiste a également évoqué ses collaborations avec des artistes comme Vianney et Sting, mais aussi son concert très attendu au Stade de France le 28 septembre prochain, le sommet de son Fuego Tour. "C’est le concert de ma vie", déclare l'interprète de La Même et Caméléon. La star espère la présence de nombreux invités.

Et après, une reformation de Sexion d’Assaut est-elle envisageable un jour ? "C’est possible, bien sûr. On fait tout pour en tout cas, explique Gims sur RTL. On s’organise. On a envie d’en faire un événement, vraiment."



Aujourd’hui, l'artiste veut rendre à l’Afrique ce qu’elle lui a donné. "J’aimerais éclairer l’Afrique", dit-il.