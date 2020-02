"Wonder Woman 1984" : date, intrigue, personnages... Le point sur les infos

publié le 14/02/2020 à 08:07

Plus que quelques mois avant le retour de Wonder Woman au cinéma. Intitulé Wonder Woman 1984, cette suite des aventures de l'Amazone, sortira le 5 juin 2020 en France. Il se déroulera dans la période des 80's, loin des tranchées de la Première Guerre mondiale.

Comme on le voit dans cette série de photos d'EW, Diana Prince (Gal Gadot) aura un tout nouveau costume : la Golden Warrior Armor pour sa mission : sauver le monde, on s'en doute, face à deux nouveaux personnages : Maxwell Lord (Pedro Pascal) et Cheetah (Kristen Wiig). Tout cela avec Steve Trevor (Chris Pine), l'amour de sa vie censé être mort dans le premier film.

Un peu perdus dans ce flot de nouvelles informations sur LE film DC Comics de l'été 2020 ? RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà pour y voir plus clair. Attention, la suite contient des spoilers.

> Wonder Woman 1984 - Bande Annonce Officielle (VOST) - Gal Gadot / Chris Pine

Une intrigue en pleine Guerre froide

Après les tranchées, l'action de Wonder Woman 1984 se déroulera comme son nom l'indique dans les années 80, soit 40 ans après les événements du premier film. Couleurs flashy, bande-originale des 80's, DC Comics continue d'opérer son virage pop après Aquaman, Shazam ! et Birds of Prey. Dans les colonnes du Hollywood Reporter, Patty Jenkins a laissé entendre que la série ferait un nouveau bond historique pour quitter le genre "film historique" et rejoindre notre époque : "Nous devons aller de l'avant. C'est définitivement une histoire contemporaine. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas encore clairement établi la manière dont tout cela va se réaliser". Il faut dire que le personnage a déjà été vu dans notre époque légèrement futuriste dans Batman V Superman et Justice League.

Le retour de Steve Trevor

Diana et Steve se retrouvent Crédit : capture d'écran YouTube

C'est encore le gros point d'interrogation de Wonder Woman 1984 : comment Steve Trevor qui meurt en se sacrifiant va revenir d'entre les morts et toujours aussi jeune ? A-t-il été préservé par dans la glace comme Captain America ? Modifié génétiquement par un autre grand méchant de l'histoire ? Le mystère est total. Voici simplement ce que l'acteur Chris Pine a pu dire aux fans dans un entretien pour Variety : "Si on regarde le ton du film, celui-ci est un peu différent pour moi. La situation s’est inversée et je suis un peu perdu, comme un cerf aveuglé par les phares d'une voiture".

Effectivement il est complètement largué dans cette nouvelle époque, prenant une poubelle pour une oeuvre d'art. Néanmoins, il se remettra vite au cœur de l'action puisqu'on le voit ensuite en plein désert avec Diana pour neutraliser leurs adversaires. Selon les théories les de fans les plus populaires, le Steve Trevor de Wonder Woman 1984 serait en réalité un descendant du Steve Trevor de Wonder Woman qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Certains fans imaginent aussi que Diana Prince se rendra dans le royaume d'Hadès [dieu des Enfers] pour sauver l'âme de Steve, puisque l'Amazone est liée à la mythologie [le dieu de la Guerre Arès est présent dans le premier film].

Hello Barbara - Cheetah

Kristen Wiig incarne Barbara Minerva Crédit : Warner Bros. Entertainment Inc.

Kristen Wiig (Mes meilleures amies, SOS Fantômes) est l'une des nouvelles héroïnes de Wonder Woman 1984. Elle incarne Barbara Ann Minerva, l'amie de Diana. Elle est décrite comme une personne "timide, maladroite" et travaille en tant que gemmologue [spécialiste des pierres précieuses] dans le Musée d'Histoire Naturelle où les deux héroïnes sont collègues. Dans les comics, Barbara enseigne l'anglais à Wonder Woman lorsqu'elle arrive de son île paradisiaque de Themyscira, avant de se transformer ensuite en Cheetah, la femme-guépard, assoiffée de sang et qui convoite le lasso de la vérité de Diana Prince. Elle est l'une de ses plus célèbres némésis. Pour le moment, la promo du film ne montre aucune image de Cheetah, mais la bande-annonce montre que Barbara va s'allier avec le magnat Maxwell Lord, pour mettre la main sur un ancien cristal. Une pierre "magique" qui va donner les pouvoirs de Cheetah à Barbara.

Maxwell Lord, le grand méchant

Maxwell Lord (Pedro Pascal) dans un spot TV bling-bling Crédit : capture d'écran YouTube

Après avoir incarné le prince Oberynn Martel dans Game of Thrones, "Mando" dans The Mandalorian avec "Baby Yoda", Pedro Pascal bascule dans un autre univers de la pop culture. Il incarne ici Maxwell Lord, un riche hommes d'affaires, "mélange sournois entre des icônes fictives des années 80 (Gordon Gekko de Wall Street) et réelles (Tony Robbins, coach et essayiste américain)", résume le journaliste d'EW qui a pu interviewer le casting. Un personnage "sans vergogne" et "cupide", poursuit Pedro Pascal. Il pourrait, en sous-marin, attiser le conflit entre les États-Unis et l'URSS et cherche, avec l'aide de Barbara Minerva, à mettre la main sur le cristal vu dans la bande-annonce.

Retour à Themyscira

Les Amazones pendant des Jeux olympiques à Themyscira Crédit : capture d'écran YouTube

Wonder Woman 1984 nous permettra de retourner sur l'île paradisiaque des Amazones. Une séquence de la bande-annonce nous montre la jeune Diana, en pleine course avec les autres guerrières. Une autre séquence nous emmène dans un stade gigantesque où se déroulent des Jeux olympiques. Peut-être pour nous montrer ce qui cache comme symbolique derrière la nouvelle armure dorée de Diana : elle pourrait être le premier prix ces Olympiades. Sachez que l'on retrouvera au casting Robin Wright dans le rôle d'Antiope, la tante de Diana, sa maître d'armes, et conseillère, et Connie Nielsen dans celui de la reine Hippolyta et mère de Diana.

La Golden Warrior Armor

La nouvelle armure de Wonder Woman Crédit : EW

Cette armure dorée aux ailes d'aciers, la Golden Warrior Armor, est portée pour la première fois par Wonder Woman dans la mini-série de comics Kingdom Come (1996). Dans un futur pas si lointain, Wonder Woman, Batman et Superman doivent affronter une nouvelle génération de méta-humains très violents. En portant cette armure, Diana est prête à incarner son héritage Spartiate [de Spartes] pour mettre un terme à la guerre, qui a fait des milliers d'innocents, et à devenir "une soldate". Dans le film, l'armure devrait lui permettre de se protéger des griffes de Cheetah et d'augmenter sa puissance de déesses, comme à la fin de Wonder Woman.

Wonder Woman portant la Golden Warrior Armor Crédit : Urbans Comics - DC Comics