Le Maître Jedi Yoda dans "Le Retour du Jedi" et l'Enfant dans "The Mandalorian"

publié le 08/01/2020 à 21:28

Qui est vraiment " Baby Yoda" ? Un clone de Yoda ? Son fils ? Un membre de son espèce si mystérieuse ? Les fans de Star Wars se creusent les méninges depuis sa première apparition dans la série The Mandalorian, qui s’est achevée le 27 décembre dernier sur Disney+. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans l’épisode 7, Kuill, le compagnon de "Mando" déclare que l’Enfant ne peut être le résultat d’une expérience scientifique, contrairement à la théorie populaire. Une révélation qui relance le lien entre la créature toute mignonne et Yoda. C’est là que Jon Favreau, le showrunner de The Mandalorian intervient et balaye une nouvelle théorie.

"La série se déroule après Le Retour du Jedi (épisode VI). Les fans de la trilogie originelle (épisodes IV,V et VI) se rappellent qu’en plus de mourir, Yoda disparaît. Donc, il existe, mais en tant que Force-ghost", explique-t-il au média américain USA Today. Reste maintenant à savoir si Jon Favreau dit vrai ou s'il brouille les pistes, parce que "Baby Yoda", malgré sa bouille enfantine est âgé de 50 ans. Il aurait pu donc naître avant la disparition du Maître Jedi. Il faudra attendre la saison 2 de The Mandalorian, prévue pour l'automne 2020, pour en savoir plus sur l'Enfant et l'espèce de Yoda, qui n'a jamais été présentée dans les films de la saga.