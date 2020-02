publié le 10/02/2020 à 12:59

C'est un trio qui a fait sensation sur la scène des Oscars 2020. Pour présenter l'Oscar de la Meilleure musique, Brie Larson (Captain Marvel), Gal Gadot (Wonder Woman) et Sigourney Weaver (Ellen Ripley de la saga Alien) ont rendu hommage à toutes les femmes. Un discours applaudit à tout rompre avant de décerner les Oscars de la Meilleure musique et de la Meilleure chanson originale.

"C'est un immense honneur d'être au côté de la seule et unique Sigourney Weaver et de mon autre héroïne Gal Gadot", démarre Brie Larson, l’interprète de Captain Marvel dans le MCU. "Nous sommes si reconnaissantes à tout ce que tu as accompli, c'est un honneur pour nous d'être à tes côtés", renchérit Gal Gadot devant une Sigourney Weaver émue.

"Nous trois, nous sommes une combinaison puissante, et tout à l'heure dans les coulisses, nous avons décidé qu'après la soirée, nous allons créer un fight club." Gal Gadot a ajouté, sur le ton de la blague, que les hommes sont autorisés mais "sans t-shirts". "Le lauréat aura du déodorant, de la tequila et des sushis à vie", poursuit Brie Larson. Quant au perdant, il "devra répondre aux questions des journalistes sur ce que ça fait d'être une femme à Hollywood", explique la Wonder Woman de DC Comics sous les applaudissements du public.

"Plaisanterie à part, nous souhaitions être ici ensemble pour dire que toutes les femmes sont des super-héroïnes. Et ce soir nous souhaitons être ici ensemble pour célébrer pour la première fois en 92 ans d'histoire de l’Académie que c'est une cheffe qui dirigera l'orchestre pour cette performance", conclut Sigourney Weaver.