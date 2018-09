publié le 04/09/2018 à 20:25

Ses anciens collègues, Hollywood, le public... sont-ils disposés à offrir à Kevin Spacey une seconde chance après les accusations qui ont mis à terre son étincelante carrière ? Pour ce qui est des spectateurs, le chemin semble long. Dernière apparition professionnelle dans le film Billionaire Boys Club. Le film qui est sorti le vendredi 17 août aux États-Unis a connu une première journée d'exploitation catastrophique, ne récoltant que 126 malheureux dollars. Une gifle.



Mais le pardon du public ne pourra intervenir que si les autres acteurs et actrices lui font confiance et si Hollywood se décide à prendre le risque de le remettre sur les affiches de ses productions. L'une des clefs pourrait bien être son ancienne partenaire et épouse dans la série House of Cards, Robin Wright.

L'actrice a pris la parole dans le magazine Porter, adossé au site de mode Net-A-Porter. À la question de savoir si elle désirerait entrer en contact avec lui, elle a répondu : "Non. Il me contactera quand il sera prêt, j'en suis certaine. Je pense que ça doit se faire dans ce sens".

Se sent-elle désolée pour lui ? La réponse de l'actrice, qui incarne la glaciale Claire Underwood, préfère la nuance : "Je me sens désolée pour n'importe qui dont la vie se retrouve au milieu de l'arène. C'est un cauchemar. Imaginez un peu ? Nous travaillons, nous partageons nos performances avec le public. Pourquoi nos vies privées devraient-elles, aussi, tomber dans la sphère publique ? C'est invasif. Je crois que la vie privée doit rester privée. Ce qui est positif, négatif, neutre, peu importe... Ça ne regarde personne."

Robin Wright ne veut pas cependant apparaître comme quelqu'un qui demanderait aux victimes de rester silencieux pour autant. "Mais je ne parle pas du mouvement #MeToo. Je parle des médias. De l'exposition. C'est un sentiment atroce. Un étranger qui décide de ce que vous êtes. C'est criminel."



Kevin Spacey mérite-t-il une seconde chance ? Robin Wright se fait générale, mais son sentiment est clair : "Je ne sais vraiment pas comment répondre à cette question, vraiment. Je crois que chaque être humain a la capacité d'apprendre et de changer. Dans ce sens, oui, je crois aux secondes chances - ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Ça s'appelle mûrir.



L'ultime saison de House of Cards approche à grand pas. L'actrice va en être le centre puisque Kevin Spacey a dû quitter le projet à la suite de la polémique. Robin Wright annonce une fin "sauvage". "Nous avons construit un opéra et on fait vraiment de l'opéra avec cette fin", a-t-elle expliqué. Fin du suspense, sur Netflix, le 2 novembre prochain.