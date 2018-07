publié le 24/07/2018 à 19:14

Dans The Walking Dead, quand un personnage quitte la série, c'est généralement parce qu'il ou elle meurt (Glenn, Carl, Lori...). Mais en sera-t-il de même pour Rick Grimes, dont les adieux sont prévus au cours de la saison 9 ? Lors du Comic Con de San Diego, le week-end dernier, Andrew Lincoln a donné son avis.



"Lennie James [Morgan Jones] est un exemple parfait d'un personnage quittant la série sans mourir [il a rejoint le spin-off Fear The Walking Dead]. Je lui ai parlé il y a cinq minutes et il est en excellente forme. Il y a donc ce moyen. Et évidemment l'autre solution que nous avons déjà beaucoup vu. Mais évidemment, je ne vais pas vous le dire [comment Rick va quitter le show] (...) Mais, je pense que ce que nous avons pour cette saison est vraiment remarquable, et je suis très très fier du travail accompli", a ainsi confié Andrew Lincoln dans un entretien rapporté par CinemaBlend.

Il faudra donc s'armer de patience avant de savoir de quelle manière Rick quittera The Walking Dead. Selon les dernières rumeurs, ce moment, qui promet des torrents de larmes, devrait se dérouler lors du 6e épisode de la saison 9.

Il y a un an, l'acteur imaginait la mort de Rick

Comme le rappelle le média Comic Book, Andrew Lincoln avait expliqué l'année dernière comment il imaginait la mort de Rick. "Nous traversons un désert et je saute d'un bus d'une manière héroïque. Je saute et je fais du kung-fu (...) À un moment, je me fais mordre [par un zombie]. Mais ça n'a pas d'importance, je continue ma route. Je me soigne et je ne meurs pas. La séquence finale, c'est moi qui m'exclame : 'Put*** de mer** ! Mais je suis peut-être le remède !'".



Une belle fin pour le héros central de la série démarrée en 2011, même si Robert Kirkman, l'auteur des comics et co-créateur de la série a révélé qu'il n'y a pas de remède au virus des zombies...