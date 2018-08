publié le 04/08/2018 à 12:30

Les zombies de The Walking Dead seront bientôt de retour. Quatre mois après la diffusion de la saison 8, la série adaptée des comics de Robert Kirkman prépare sa rentrée. C'est lors du Comic-Con de San Diego que la saison 9 s'est offert une première bande-annonce intense et une date de diffusion officielle : le 7 octobre prochain.



Combien d'épisodes les fans pourront-ils découvrir au cours de la saison 9 ? The Walking Dead ne change pas son plan de diffusion puisque 16 épisodes sont programmés.

Si la chaîne AMC n'a pas encore dévoilé le synopsis officiel de cette nouvelle saison, la bande-annonce a donné assez d'indices. Les tensions sont vives dans ce nouveau monde construit par Rick, après avoir battu mais épargné Negan à la fin de la saison 8. Maggie prépare sa vengeance, Daryl continue de prendre ses distances avec Rick et de nouveaux ennemis feront leur apparition...

> THE WALKING DEAD Season 9 Official Comic-Con Trailer [HD] Andrew Lincoln, Norman Reedus

Dans quel épisode Rick fera-t-il ses adieux ?

Selon le site The Spoiling Dead Fans [qui avait annoncé la mort de Carl en avant-première], Rick disparaîtrait dans l'épisode 5. L'information tient la route, puisque selon Collider, Andrew Lincoln ne devait jouer que dans 6 épisodes sur les 16 de la saison 9. Mais, Angela Kan, la showrunner, a tenu à rassurer les fans dans un entretien pour EW : "Le but de cette saison, c'est de rendre hommage à ce personnage qui a permis de nous emmener dans cet univers (...) Nous voulons vraiment respecter le personnage et lui dire adieu d'une belle manière".



De son côté, Andrew Lincoln a confié qu'il n'était pas "nécessaire" que son personnage soit tué dans la saison 9. "Lennie James [Morgan Jones] est un exemple parfait d'un personnage quittant la série sans mourir [il a rejoint le spin-off Fear The Walking Dead] (...) Je pense que ce que nous avons pour cette saison est vraiment remarquable, et je suis très très fier du travail accompli", expliquait-il au Comic-Con de San Diego, en juillet dernier.