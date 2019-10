publié le 16/10/2019 à 15:22

"Nous sommes au bord, le pire arrive, avant que ça ne s'améliore. Mais, on ne réussira pas tout ça si on n'agit pas ensemble", démarre Michonne dans son discours, extrait de l'épisode 3 de la saison 10 de The Walking Dead. Une parole qui veut unir les Communautés, rassemblées à Alexandria, alors que la panique et la soif de vengeance commencement à gagner les rangs.



Alpha a en effet décidé de punir les Communautés, qui ont traversé la frontière des Chuchoteurs dans l'épisode 1, pour éteindre l'incendie provoqué par le crash du satellite.

Entre les Maraudeurs qui veulent venger les leurs, décapités par Alpha dans la saison 9, Michonne tente de calmer les troupes, mais organise aussi la défense du territoire, dans ce nouvel extrait de Ghosts. Les tensions seront vives et cela devrait rappeler à certains et certaines fans, l'épisode 2 de la saison 9, lorsque Rick essaye d'unir tout le monde, alors que les rancœurs consument les Communautés.

Il faut anticiper l'attaque des Chuchoteurs

Michonne décide que 3 groupes seront formés, afin de se tenir prêts en cas d'assauts des Chuchoteurs. Gabriel sera en charge de la défense du pont, au Nord d'Alexandria. Aaron, qui transforme son bras mécanique en "boulet à piques" tueur de zombies et de Chuchoteurs, veillera sur le Sud avec une autre troupe. Enfin, Michonne, Daryl et Carol vont se rendre à la frontière des poques, pour rencontrer Alpha. Ce sera le deuxième face-à-face entre les deux héroïnes, après celui de l’épisode 1. Carol, emmène d'ailleurs un pistolet. Nul doute qu'elle compte tirer sur Alpha et venger ainsi la mort de son fils Henry. On imagine bien que la situation va déraper à moins que Daryl stoppe Carol avant qu'elle n'appuie sur la détente...

Rendez-vous le 21 octobre 2019 pour découvrir l'épisode 3 dans son intégralité.