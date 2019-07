publié le 31/07/2019 à 14:15

C'est le retour des grandes théories de Stranger Things. Le final de la saison 3, diffusée sur Netflix depuis le 4 juillet 2019, a laissé perplexes de nombreux fans. Attention, la suite du papier est remplie de spoilers.



La bataille de Starcourt, le dernier épisode la saison 3 de Stranger Things, se termine avec perte et fracas et la scène post-générique ouvrent la voie à des spéculations sur la saison 4.

Hopper se sacrifie pour sauver les enfants et détruire la machine, portail entre notre monde et le Monde à l'Envers. Grâce à lui, la machine explose, mais on ne ne revoit pas ensuite le personnage. Est-il vraiment mort dans l'explosion du laboratoire ? Et s'il ne l'est pas, où peut-il bien être. C'est ce que de nombreux fans de Stranger Things se demandent. Passage en revue des théories les plus populaires.

Une scène post-générique qui rend perplexe

Dans la scène post-générique, qui se déroule dans une prison du Kamtchatka (Russie), on entend un soldat russe déclaré : "Non, pas l'Américain", en passant devant une cellule. Les deux hommes prennent finalement un autre prisonnier qu'ils enferment dans une autre cellule. Il sera dévoré par Demogorgon, le monstre de la saison 1. Hopper est-il cet Américain dont parle le soldat ?

Jim Hopper est captif dans la cellule russe

C'est la théorie la plus évidente. Le prisonnier "américain" qui est dans la cellule de la base secrète russe de Kamchatka, c'est lui, Jim Hopper. Il aurait été emmené par des russes juste avant l'explosion ou aurait réussi à s'échapper avant d'être rattrapé par les ennemis d'État, qui semblent tous avoir disparus de la base lorsque l'armée américaine est arrivée. Le Time s'est basé sur des théories de fans sur reddit, pour envisager la théorie de la fuite, suivie de la capture.

Sur une capture d'écran de fans, on peut voir une échelle, qui aurait pu être utilisée par Hopper pour sortir de la zone mortelle. "Il y a eu approximativement 12 secondes entre le moment où Joyce a regardé ailleurs et l'explosion de la machine.Si le timing n'était pas pour l'effet dramatique, je pense qu'il a eu le temps de sauter", a tenté un fan de la série. On imagine aussi qu'il se serait téléporté en Russie.

Il se trouve dans l'Upside Down

Évidemment, le prisonnier pourrait être quelqu'un d'autre comme par exemple, le docteur Brenner. En 2017, un des producteurs de la série, Shawn Levy, confiait à . Business Insider que le diabolique Docteur (le "papa" d'Eleven, qui l'a enlevée) n'était pas mort. D'autres fans imaginent alors que Hopper pourrait être passé dans l'autre monde, au moment où la fissure se refermait. "Il s'est introduit dans l'Upside Down parce qu'il y a déjà été et qu'il sait comment y survivre" écrit un utilisateur de Reddit.

Les membres du casting en ont (presque) aucune idée

"Je n'en ai aucune idée" a avoué l’interprète de Jim Hopper, au micro de E1. Soit David Harbour ment pour garder le suspens, soit ce dernier n'a aucune idée du destin de son personnage. "Il ne faut jamais perdre espoir. Mais Barb est vraiment morte", a confié l'acteur, amusé, pour clore la conversation. Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven, est celle qui en aurait dévoilé le plus. Dans une interview pour Entertainment Weekly, la jeune actrice s'est confiée sur la scène où elle pleure en lisant la lettre de Hopper : "Je voulais juste immédiatement mettre la caméra sur moi et trouver la manière dont j'allais réagir. J'ai été dévastée et profondément triste, comme une enfant affolée qui vient juste de perdre son père, ou du moins, c'est ce qu'elle pense".



Est-ce que Jim Hopper est mort ? Cette possibilité semble s'éloigner. Est-ce lui, dans la cellule russe de Kamchatka ? Nous en serons plus dans la saison 4, qui n'a pas été annoncée officiellement par Netflix mais officieusement par le producteur Shawn Levy, dans une interview pour Collider.