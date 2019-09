publié le 22/09/2019 à 15:22

Netflix va être distribuée par Canal+, qui cherche à proposer le maximum de programmes sur un marché de la télévision toujours plus fragmenté, où la concurrence fait rage.

La plateforme américaine a scellé un accord avec le groupe de télévision payante pour être distribuée dans ses offres en France, ont annoncé les deux groupes lundi lors d'une conférence de presse à Paris.

Que vous soyez un abonné de Canal + qui va découvrir la plateforme américaine ou déjà utilisateur de celle-ci, sachez que son catalogue est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Et si vous avez épuisé les dernières nouveautés et les films et séries mis en avant, sachez qu'il existe une multitude de sous-catégories, accessibles grâce au codes ci-dessous.

Pour utiliser ces codes, c'est simple. Dans votre navigateur, accédez à Netflix, identifiez-vous et tapez : http://www.netflix.com/browse/genre/LECODE. Par exemple : http://www.netflix.com/browse/genre/77232 vous donnera accès aux films d'action asiatiques

Les codes des sous-catégories Netflix

Action & Adventure (1365)

Films d'action asiatiques (77232)

Les classiques de l'action et de l'aventure (46576)

Films d'action comiques (43040)

Films d'action à suspense (43048)

Aventure (7442)

Films de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Espionnage (10702)

Films policiers (9584)

Films d'action étrangers (11828)

Arts martiaux (8985)

Films d'action militaires (2125)

Animé (7424)

Adulte (11881)

Action (2653)

Comédies (9302)

Drames (452)

Films d'animation japonaise (3063)

Science-fiction (2729)

Horreur (10695)

Fantasy (11146)

Séries (6721)

Jeunesse et films familiaux (783)

0 à 2 ans (6796)

2 à 4 ans (6218)

5 à 7 ans (5455)

8 à 10 ans (561)

11 à 12 ans (6962)

Programmes éducatifs (10659)

Disney (67673)

Adaptations de la littérature jeunesse (10056)

Films familiaux (51056)

Dessins animés (11177)

Programmes jeunesse (27346)

Programmes jeunesse musicaux (52843)

Contes animaliers (5507)

Classic Movies (31574)

Comédies (31694)

Drames (29809)

SF et Fantasy (47147)

Thrillers (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers (32473)

Muet (53310)

Westerns (47465)

Comédies (6548)

Comédies noires (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Documentaires parodiques (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies farfelues (9702)

Comédies sportives (5286)

Stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Films cultes (7627)

Série B (8195)

Films déjantés (1252)

Films d'horreur cultes (10944)

SF et Fantasy culte (4734)

Comédies (9434)

Documentaires (6839)

Biographie (3652)

Crimes (9875)

Étranger (5161)

Historiques (5349)

Militaires (4006)

Sports (180)

Musiques & Concerts (90361)

Voyage et aventure (1159)

Politique (7018)

Religions (10005)

Science & Nature (2595)

Société (3675)

Drames (5763)

Biographies (3179)

Classiques (29809)

Drames judiciares (528582748)

Drames policiers (6889)

Adaptations (4961)

Tirés d'une histoire vraie (3653)

Lacrymal (6384)

Etranger (2150)

Sports (7243)

LGBT (500)

Indépendent (384)

Adolescence (9299)

Militaire (11)

Historiques (12123)

Politique (6616)

Romantique (1255)

Showbiz(5012)

Sociaux (3947)

LGBTQ+ (5977)

Comédies (7120)

Drames (500)

Films romantiques (3329)

Étranger (8243)

Documentaires (4720)

Séries (65263)

Horreur (8711)

Série B (8195)

Créatures (6895)

Cultes (10944)

Les profondeurs (45028)

Étranger (8654)

Comédie (89585)

Monstre (947)

Tueurs en séries (8646)

Surnaturel (42023)

Ados (52147)

Vampire (75804)

Loups-garous (75930)

Zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

SF & Fantasy (1492)

Action (1568)

Alien (3327)

Classique (47147)

Cultes (4734)

Fantasy (9744)

Aventures SF (6926)

Drames SF (3916)

Horreur SF (1694)

Thrillers SF (11014)

Étranger (6485)

Thrillers (8933)

Action (43048)

Classiques (46588)

Policiers (10499)

Étranger (10306)

Independants (3269)

Gangster (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

SF (11014)

Espionnage (9147)

Surnaturel(11140)

Séries télé (83)

Britanniques (52117)

Classiques (46553)

Policiers (26146)

Cultess (74652)

Gastronomie et Voyage (72436)

Jeunesse (27346)

Coréen (67879)

Mini-séries (4814)

Militaire (25804)

Sciences (52780)

Aventures (10673)

Comédies(10375)

Documentaires (10105)

Drames (11714)

Horreur (83059)

SF et Fantasy (1372)

Téléréalité (9833)

Ados (60951)