publié le 20/03/2019 à 15:03

"Nous ne sommes plus des enfants à présent." Après des mois d'attente, le premier véritable trailer de la saison 3 de Stranger Things vient d'être dévoilé ce mercredi 20 mars 2019. Cette longue vidéo (2 minutes 49) annonce tout de suite la couleur. Rose flashy, bleu pétrole, les images sont électriques et dénotent radicalement avec les deux saisons précédentes.



Dès les premières images, on peut observer que les membres de la jeune troupe ont bien grandis. Dustin, sa casquette éternellement vissée sur la tête, fête son anniversaire et tous ses fidèles amis (Eleven, Lucas, Mike...) sont là, toujours unis. Entre la nostalgie de l'enfance et un présent qui pourrait être rattrapé par les démons du passé, que pourra-t-il bien leur arriver cette-fois-ci ? Une chose est sûre : un nouveau monstre terrifiant montre le bout de son nez dans la bande-annonce...

Cette prochaine saison, toujours réalisée par les frères Matt et Ross Duffer est attendue pour le 4 juillet 2019. Il faudra donc encore prendre son mal en patience avant de connaître la suite tant attendue des aventures de "El", interprétée par la jeune Millie Bobby Brown.