publié le 28/09/2019 à 09:02

Quels sont les films, les séries inédites et les nouvelles saisons qui vont débarquer en ce mois d'octobre 2019 sur la plateforme de streaming Netflix ? Après une augmentation de ses tarifs et alors que la concurrence de plusieurs plateformes comme celles d'Apple et Disney se profile, Netflix doit plus que jamais se différencier.

S'il n'y a pas de phénomène "Game of Thronesque" au catalogue ce mois-ci, Netflix devrait néanmoins faire plaisir aux amateurs de séries en sortant deux contenus très attendus : El Camino, film spin-off de la multi-récompensée Breaking Bad et la saison 5 de Peaky Blinders. Octobre sera un mois "gangsters" ou ne sera pas.

Avec l'arrivée de l'automne, les clients de Netflix vont se tourner de plus en plus vers leurs écrans et voici les séries ou les films qui pourraient bien attirer leur attention.

Les séries

> Peaky Blinders Season 5 Trailer ' Netflix Date : 25/09/2019

El Camino : A Breaking Bad Movie, 11 octobre 2019 : vous n'espériez plus en savoir plus sur l'univers de la géniale série Breaking Bad et pourtant, vous serez exaucés. El Camino est un film qui raconte le parcours de Jesse Pinkman (Aaron Paul) juste après la fin de la série. Jesse Pinkman a quitté les suprémacistes blancs après une ultime opération meurtrière de son mentor. Va-t-il se venger ? Sauver le jeune Brock ? Prendre la relève de Walt ? Va-t-il devoir se battre contre les nombreux ennemis de l'ancien baron de la drogue ?



Peaky Blinders (saison 5), 4 octobre : renfilez vos bérets en tweed et vos cols de fourrure, les héros de Peaky Blinders et leurs méthodes de gangsters sont de retour sur Netflix. Les personnages de la série d'époque vont devoir faire face à la crise financière de 1929 et de nouveau ennemis viendront disputer à Tommy sa place et son autorité.

Plan cœur (saison 2), 11 octobre : le trio de copines de la comédie romantique française de la plateforme, Elsa, Emilie et Charlotte n'en avaient pas fini avec la quête de l'amour. La vie de trentenaires parisiennes et de nombreuses incompréhensions sont à attendre pour que le beau soufflé de la première saison ne s’effondre pas.

Riverdale (saison 4), à partir du 10 octobre puis un épisode par semaine : les belles et les beaux de la séries inspirée de la bande-dessinée Archie Comics vont revenir sur le devant de la scène avec des intrigues toujours plus tirées par les cheveux. Le plaisir coupable automnal.



Mais aussi : Insatiable (saison 2) le 11 octobre, Living with Yourself, Baby (saison 2) le 18 octobre ou la très récompensée The Kominski Method (saison 2) le 25 octobre.

Les films

> The Laundromat : L'affaire des Panama Papers ' Bande-annonce officielle ' Netflix Date : 26/09/2019

The Laundromat : l'Affaire des Panama Papers, 18 octobre : un film de Steven Soderbergh avec Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas. Voilà qui devrait déjà aiguiser votre appétit. Le film proposera une mise en scène humoristique et légère pour expliquer la très complexe affaire des Panama Papers.



Banlieusards, 12 octobre : À 15 ans, Noumouké hésite entre suivre les pas de son frère Soulayman, étudiant en droit, ou ceux de leur aîné, Demba, gangster.



Mais aussi : Dolemite is my name (25 octobre), L'école des célibataires (2 octobre), Dans les hautes herbes (4 octobre), La Fracture (11 octobre), The Forest of Love (11 octobre), À dix-sept ans (18 octobre), Upstarts (18 octobre) et la Morsure du Crotale (25 octobre).

Les documentaires

> From Executive Producer Selena Gomez ' Living Undocumented ' Official Trailer Date : 25/09/2019

Vivre sans papiers, 2 octobre : une série de documentaires produits par Selena Gomez qui suite les destins croisés de 8 familles sans-papiers vivant aux États-Unis sous la menace permanente de la déportation.



Les Fantômes de Sugarland, 16 octobre : choqué par le départ de leur ami Mark, parti rejoindre l'État islamique, un groupe de musulmans du Texas réfléchit au sort et à l’engagement extrémiste de ce jeune homme.



Dis-moi qui je suis, 18 octobre : dans ce documentaire, Alex demande à son frère jumeau Marcus de lui raconter son passé après une amnésie. Mais Marcus semble cacher un sombre secret de famille.



Trois repas autour du monde, 23 octobre : le chef David Chang invite des célébrités à explorer la cuisine et la culture de villes du monde entier.



Mais aussi : Little Miss Sumo (28 octobre), Rooten (saison 2, le 4 octobre), Sélection contre nature (18 octobre), La Danse des oiseaux (23 octobre) et 3 minutes ensemble (28 octobre)