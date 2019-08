So @jesselhicks and I just witnessed one of the top five moments of our life. Bowie got to defend the launch bay and meet her favorite friends! @waltdisneyworld #disneyhollywoodstudios #starwars #rey #reycosplay #chewbacca @theellenshow @hamillhimself #daisyridley @JohnBoyega pic.twitter.com/X8nw0TG5PH