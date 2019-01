VIDÉO - Quand le jeu "World of Warcraft" rend hommage à Stan Lee

Stan Lee Tribute in World of Warcraft - Stormwind Patch 8.1.5

publié le 10/01/2019 à 12:29

Deux mois après son décès, les hommages à Stan Lee se poursuivent. Le média américain Game Spot a dévoilé le caméo du géant des comics dans le jeu vidéo en ligne World of Warcraft.



Nommé "Stanley", le personnage qui porte la célèbre moustache de Stan Lee et sa paire de lunettes noires, apparaît dans l'une des mises à jour de WoW: le patch 8.1.5. Pour le moment, Stanley a été aperçu dans la ville d'Hurlevent. Il porte une armure aux couleurs de l'Alliance et prononce son célèbre slogan "Excelsior !". Un hommage qui ravira les fans Marvel et de World of Warcraft.

Les caméos de Stan Lee ne sont pas prêts de s'arrêter puisqu'il apparaîtra encore au cinéma dans Ralph 2.0 (13 février 2019) et probablement dans Captain Marvel (6 mars 2019) et Avengers 4 (24 avril 2019), comme il l'a toujours fait dans les précédents films de la Maison des Idées (on compte au total plus d'une trentaine de caméos depuis 2008).